Le 1 commence à publier trois bulletins quotidiens pour faire rapport sur le coronavirus depuis le 16 mars

RTVE répond à la crise sanitaire du coronavirus en renforçant l’offre d’information de La 1. A sa programmation habituelle ils ajoutent désormais trois bulletins quotidiens du lundi au vendredi avec des informations exclusives sur l’état d’urgence que notre pays traverse en raison de COVID-19. Les émissions de ces blocs commenceront le lundi 16 mars et sa durée dépendra des nouveautés gérées à tout moment, comme le réseau l’a indiqué à FormulaTV.

Torrespaña

Un bulletin sera publié le matin et deux l’après-midi. Le premier commencera à 13 h 55, dans la dernière section de «À partir d’aujourd’hui». Le second, à 18:05 heures, sera proposé après l’épisode quotidien de «Servir et protéger»; tandis que le troisième, à 19:00 heures, sera placé après «Acacias 38» et juste avant «The Hunter».

Ces trois bulletins s’ajoutent aux informations proposées dans les «Petits-déjeuners TVE», «Le matin», les «À partir d’aujourd’hui», les différentes éditions de «News» et les services d’actualités de La 2 tels que «The 2 News» . En outre, RTVE complète son engagement dans les affaires courantes avec la minute par minute Canal 24 Horas, RNE et le site de l’entité publique, où des données de dernière minute sont proposées.

Mesures RTVE par coronavirus

Parallèlement au service public d’information RTVE, l’entité a mis en œuvre mesures sanitaires pour empêcher la propagation du coronavirus parmi ses travailleurs et programmes. Tous les programmes se dérouleront désormais sans public, une décision qui affecte particulièrement «Operación Triunfo 2020» et «Sánchez y Carbonell», bien qu’elle puisse également affecter «El cazador». De plus, l’activité de l’Orchestre et du Chœur RTVE, du Théâtre monumental et du reste des événements publics de la Société a été paralysée.

.