Le 1 conseil que Peter Weber se serait donné

La saison de Peter Weber de The Bachelor est bien entamée et Chris Harrison promet que ce sera vraiment “la saison la plus dramatique de l’histoire de Bachelor”. Weber a certainement pris un bon départ en respectant ce battage publicitaire. Peu de temps après avoir été présenté aux 30 femmes en lice pour son cœur, son ex-petite amie, Hannah Brown est arrivée juste à temps pour faire bouger les choses. Alors que nous parions toujours sur Brown pour gagner la dernière rose de Weber, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant de voir comment tout cela se termine.

Peter Weber | Michael Tran / FilmMagic

Bien que le baccalauréat suit généralement une trajectoire traditionnelle, il arrive parfois que quelque chose de dramatique se produise et bouleverse les choses. Parmi ceux-ci, Ben Higgins a déclaré à Lauren Bushnell et Jojo Fletcher qu’il les aimait quelques jours avant la cérémonie de la rose finale. Bien sûr, des versions plus dramatiques de cela sont Colton Underwood sautant une clôture et disparaissant dans la nuit après que Cassie Randolph se soit renvoyée chez elle et Arie Lukyendyk proposant à Becca Kufrin de rompre avec elle et de proposer à sa future épouse, Lauren Lukyendyk.

Peter Weber et Hannah Brown

Si l’on en croit les promos, Weber aura plusieurs moments cette saison où il s’écartera du scénario typique présenté par The Bachelor. Il en a déjà eu plusieurs avec son ex-petite amie, Brown. Au lieu de traîner avec les concurrents de sa saison, il était occupé à hacher les détails de sa dernière relation avec Brown. Mais, Weber ne regrette pas du tout le temps qu’il a passé avec son ancien Bachelorette. Il a avoué avoir apprécié leurs conversations, car cela lui a apporté une clarté supplémentaire dont il ne savait pas qu’il avait besoin.

«Je lui ai posé des questions dont je ne connaissais pas les réponses, donc si elle ne serait jamais revenue, je n’aurais pas connu les réponses. Vous verrez ce qui se passera à l’avenir, mais j’ai l’impression que tout s’est passé pour une raison, et je ne suis pas fou de la façon dont cela s’est passé », a avoué le jeune homme de 28 ans dans une récente interview avec Glamour. Et bien que Weber n’ait pas rechigné le temps qu’il a passé avec Brown, ses candidats pleins d’espoir n’étaient pas aussi heureux qu’il passe du temps avec son ex.

Weber peut sympathiser avec ses concurrents

Le baccalauréat avoue qu’il a estimé que les femmes en lice pour son cœur étaient justifiées dans leurs réactions à l’idée de revoir Brown. «J’étais vraiment reconnaissante qu’ils aient été si compréhensifs quand je suis entrée pour leur parler et leur expliquer pourquoi, mais quand elle est revenue pendant le rendez-vous en groupe, je savais que ça allait être gênant et inconfortable. Ils ont réagi comme je le ferais si j’étais à leur place, donc je n’étais pas fou de ça », a-t-il avoué.

Bien que la saison de Weber de The Bachelor soit certainement différente de celles que nous avons vues auparavant, le pilote ne semble pas avoir de regrets. Il n’a pas encore révélé si sa saison s’est terminée par un engagement, mais il admet qu’il est satisfait de la façon dont tout s’est déroulé. “Je peux dire que je suis heureux. Je ne pouvais pas m’attendre à ce que cela fonctionne comme il l’a fait, mais je suis satisfait de ma position actuelle », a avoué Weber.

Le conseil que le célibataire se serait donné

Weber n’a pas de regrets, mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de conseil pour lui-même. Le Bachelor a partagé que s’il pouvait se donner n’importe quel conseil avant la première nuit, il se serait peut-être conseillé de porter un peu moins son cœur sur sa manche. “Je veux dire, Garde plus ton cœur, mais je ne le fais pas, parce que je ne le regrette pas. C’est juste qui je suis, et je suis quelqu’un qui le porte sur ma manche. Je ne sais pas si je ferais quelque chose de différent, mais si je devais dire quelque chose, ce serait peut-être ça », a expliqué Weber. À toutes fins utiles, Weber semble en paix avec la fin de sa saison. Nous avons hâte de voir le reste se dérouler.