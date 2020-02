Le 1 détail qui a rendu «l’histoire du mariage» de Netflix très réelle

À l’approche des Oscars 2020, vous recherchez peut-être des films nominés à regarder avant de gagner (ou de perdre). L’histoire de mariage est l’une des plus faciles à attraper, avec Scarlett Johansson, qui est disponible sur Netflix. Lisez la suite pour apprendre un aspect réaliste intéressant du candidat aux Oscars.

Scarlett Johansson et Adam Driver dans “Wedding Story”

Adam Driver et Scarlett Johansson assistent au photocall «Marriage Story» lors du 76e Festival du Film de Venise le 29 août 2019 | Franco Origlia / .

Si vous n’êtes pas familier, voici ce que vous devez savoir sur Marriage Story. Le film met en vedette Johansson et Adam Driver dans le rôle de Nicole et Charlie Barber. Elle est actrice et lui écrivain et metteur en scène, et les deux dirigent ensemble une compagnie de théâtre à New York. Mais après qu’une opportunité se soit présentée à elle dans son Los Angeles natal, ils se sont séparés.

Nicole emmène leur fils, Henry, avec elle à LA, et entame une procédure de divorce. Charlie, quant à lui, est dédié à leur vie à New York et pense que Nicole reviendra. Ce qui suit est un récit sur les changements dans la communication, le mode de vie et les luttes au sein du système juridique lors d’un divorce.

Le film Netflix a été nominé pour plusieurs Oscars

Le film a fait ses débuts au Festival de Venise en août 2019. Il a ensuite eu une sortie théâtrale limitée à partir de novembre 2019, avant sa sortie internationale sur Netflix le 6 décembre 2019. Et Marriage Story a continué à recevoir un nombre impressionnant des nominations aux prix.

Quant à la plus grande célébration du cinéma, Marriage Story est en place pour six Oscars. Des nominations d’acteurs ont été attribuées à Driver, Johnasson et Laura Dern pour la meilleure actrice dans un second rôle. De plus, la partition de Randy Newman est nominée, tout comme le scénario original du scénariste-réalisateur Noah Baumbach. C’est aussi le premier prix du meilleur film.

L’histoire du mariage est-elle basée sur de vrais événements?

Jennifer Jason Leigh et Noah Baumbach (réalisatrice) assistent à une projection de «MARGOT AU MARIAGE» le 8 novembre 2007 | Billy Farrell / Patrick McMullan via .

Baumbach est sur le radar de l’Académie depuis un certain temps. Il avait déjà été nominé pour son film The Squid and the Whale en 2005. Le film mettait en vedette sa femme de l’époque, l’actrice Jennifer Jason Leigh, que vous connaissez peut-être le plus depuis ses premiers rôles dans des films comme Fast Times à Ridgemont High. Le couple était marié de 2005 à 2013, bien qu’ils se soient séparés en 2010. Ils ont un fils ensemble.

Si vous pensez que cela ressemble à l’intrigue de Marriage Story, vous n’êtes pas le premier à établir la connexion. Il y a aussi quelques autres similitudes: Leigh est de Los Angeles et une famille de show-business. Ils ont travaillé ensemble sur de nombreux projets. Mais Baumbach est clair que son film n’est pas nécessairement autobiographique.

Cet aspect du film est bien réel

Bien qu’il y ait peut-être eu beaucoup de libertés prises avec Marriage Story en ce qui concerne la vie de Baumbach, il y a au moins un aspect du film qui est très réel. Le film commence (et se termine) par la lecture de deux lettres, que Charlie et Nicole ont été invitées à écrire en counseling. Chacun a écrit sur ce qu’il aime chez l’autre.

Et ces lettres elles-mêmes, comme vu ci-dessus, ne sont pas seulement des accessoires. Selon les comptes de médias sociaux de Netflix, Johansson et Driver les ont écrits avec leur propre écriture, afin qu’ils semblent aussi authentiques que possible. Dans un film aussi réaliste, ce n’est pas tout à fait surprenant, mais c’est quand même un joli détail.