Le 1 fois que le prince Harry était un vrai chevalier en armure étincelante

Le prince Harry a toujours été connu pour avoir un cœur énorme. Il est l’un des membres les plus généreux de la famille royale et a une personnalité étincelante à égaler. Au fil des ans, Harry a fait plus que sa juste part du travail de charité, allant au-delà pour vraiment faire une différence dans le monde quand et comme il le pouvait.

Elle rapporte que peu de temps après la naissance de Baby Archie, le prince Harry a fait un don au nom de son nouveau fils pour aller à la construction d’une piscine dans la baie de Guinjata, au Mozambique. Ce n’est certainement pas tout ce que le prince Harry a fait.

Le duc de Sussex a passé 10 ans dans l’armée et, il y a plusieurs années, il a fondé les Jeux Invictus, un événement destiné aux militaires malades ou blessés. Au cours de quelques jours par an, ils participent à neuf sports, dont le basketball en fauteuil roulant, l’aviron en salle et plus encore.

Les Jeux Invictus sont proches et chers au cœur de Harry, et pour cause. Parlons de la seule fois où le prince Harry était un vrai chevalier en armure brillante.

Le prince Harry a eu une merveilleuse carrière militaire

Les fans royaux sont bien conscients du fait que le prince Harry était dans l’armée, servant son pays avec une extrême dignité pendant des années. Selon Esquire, le temps passé par le prince Harry dans l’armée lui a également permis d’échapper aux projecteurs royaux, du moins pendant un certain temps.

Il a fait plusieurs tournées en Afghanistan après avoir commencé comme recrue à la Royal Military Academy Sandhurst. Il ne fait aucun doute que la décennie qu’il a passée dans l’armée britannique a rendu toute la famille royale plus que fière, car le prince Harry n’a jamais affiché son statut de prince.

Au lieu de cela, il a fait tout ce qu’il pouvait pour faire sa part. En 2006, il a fait les gros titres lorsque son unité, le Household Cavalry’s Blues and Royals, a été envoyée en Irak. Beaucoup de gens pensaient que c’était une erreur d’envoyer le prince Harry, mais il a insisté pour que si son unité était envoyée, il allait les rejoindre.

Le prince Harry a créé les Jeux Invictus

L’une des choses les plus notables et les plus altruistes que le prince Harry ait jamais faites a été de créer les Jeux Invictus. La Royal Foundation rapporte qu’il a trouvé l’inspiration après une visite aux États-Unis en 2013, où il a vu un événement similaire appelé les Warrior Games.

Naturellement, il a adoré l’idée et a voulu la recréer par lui-même, ce qui est exactement ce qu’il a fait. Un an après la visite du prince Harry aux États-Unis, les premiers Jeux Invictus ont eu lieu à Londres et sont depuis lors un événement annuel.

Le prince Harry soutient les Jeux Invictus et, comme on pouvait s’y attendre, il n’a jamais manqué l’événement annuel. En fait, selon Town & Country, même si le prince Harry se retire de ses fonctions de royal senior, il n’a pas l’intention d’abandonner les Jeux Invictus ou les autres organisations et organismes de bienfaisance qu’il a soutenus au cours de ses années en tant que membre de la famille royale.

La seule fois où le prince Harry était un chevalier réel dans une armure brillante

Toutes les choses incroyables que le prince Harry a faites ne manquent pas de faire la une des journaux. Pourtant, il y a une chose que personne n’oubliera jamais, et cela pourrait même être pensé comme la seule fois où le prince Harry était un vrai chevalier en armure brillante.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Eh bien, selon People, le prince Harry était aux essais pour les Jeux Invictus quand il y a eu une forte rafale de vent qui a renversé le fauteuil roulant d’une femme. Plutôt que de prendre du recul et de laisser quelqu’un d’autre l’aider, il s’est précipité à son aide pour l’aider et a même fait quelques blagues afin de lui faire sourire.

Ce n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous avons toujours aimé le prince Harry, et nous l’aimerons toujours.