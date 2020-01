Le 1 projet Sting ne fera pas

L’artiste musical Sting est, naturellement, très particulier sur ce à quoi il participera et ne participera pas et ne proposera pas son nom. Il est une superstar mondiale avec des succès dans le cadre du groupe des années 1980, The Police, et tout seul. Une partie de la raison de ce succès est son talent pour savoir dans quoi se jeter – et de quoi s’éloigner.

Il a récemment renoncé au projet auquel il ne donnera tout simplement pas son autorisation. Découvrez ce que c’est et apprenez-en plus sur la vie remarquable du musicien de 68 ans.

L’enfance du chantier naval de Sting

Sting est né à Wallsend dans le nord-est de l’Angleterre, sa maison dans la rue de l’un des plus grands chantiers navals du monde. Source d’emploi pour presque toute la ville, le chantier naval était l’endroit où Sting devait travailler, mais il dit que ce n’était pas ce qu’il voulait pour lui-même.

«C’était un endroit sombre et terrifiant avec un bilan de santé et de sécurité horrible, avec de terribles produits chimiques. Les gens ont contracté des maladies et des accidents industriels se sont produits. Alors, j’ai fait tout ce que je ne pouvais pas pour avoir ça comme destin », a-t-il déclaré à la publication canadienne The National en 2014.

La pièce de Broadway basée sur l’enfance de Sting – elle est en tournée cette année

Un projet qui passionne Sting est la pièce dans laquelle il s’est tellement investi, au figuré et au sens propre, The Last Ship, qui a ouvert ses portes à Broadway en 2014.

Entertainment Weekly a déclaré à propos de la pièce dans sa critique de 2014: «Le plus grand argument de vente de The Last Ship est également sa plus grande pierre d’achoppement: le multiple lauréat d’un Grammy et passionné de tantra Sting, qui fournit la musique et les paroles de son tout premier spectacle à Broadway. . Le score de .Sting reste un fardeau, ancrant ce vaisseau alors qu’il devrait faire de plus grosses vagues. “

Le jeu s’est terminé en 2015 après une course de quatre mois à Broadway.

Cinq ans plus tard, Sting a retravaillé le spectacle et il est de retour pour une tournée nord-américaine en 2020. Selon Playbill, le premier arrêt de la série, à partir de ce mois-ci, est le Ahmanson Theatre de Los Angeles, suivi par des arrêts à San Francisco, Washington, D.C., Saint-Paul et Détroit.

Sting ne veut pas d’un film sur sa vie

Tous les fans de The Police et de la musique solo de Sting seront déçus d’apprendre que l’artiste anglais n’a aucun intérêt à faire tourner un film sur sa vie.

C’était bien pour Elton John d’avoir Rocketman et pour Queen d’avoir fait Bohemian Rhapsody, mais ce n’est pas pour Sting. Le chanteur Every Breath You Take a été honnête avec The Hollywood Reporter cette semaine quand on lui a demandé s’il envisagerait de faire ce genre de film biographique.

“Absolument pas”, a déclaré la chanteuse Roxanne. «Je ne pense tout simplement pas que je le veux. Je raconte mon histoire de manière artistique. [His play, The Last Ship] est une métaphore. C’est une histoire sur moi. Je suis dans cette pièce de plusieurs façons – probablement plus que je ne le pensais. ”

“Mais le personnage que je joue est construit sur des composites de gens comme mon père, mes oncles, des gens avec qui j’ai grandi.”

“C’est comme ça que je veux le faire, plutôt que quelqu’un me dise:” Quel est l’arc de la vie de Sting? “Je ne l’ai pas encore fini.”

