Le 1 secret presque personne ne connaît Freddie Mercury à ce jour

Freddie Mercury est l’un des rockers les plus légendaires de tous les temps. Il est devenu célèbre en tant que chanteur principal de Queen et était connu pour sa voix de chant unique ainsi que ses excellentes compétences en composition de chansons.

En tant que rock star, Mercury a vécu une grande partie de sa vie sous les projecteurs de la gloire. Il y avait un grand nombre de fans et de journalistes qui souhaitaient tout savoir sur lui.

Même ainsi, il y a encore une chose à propos de Mercure qui a été gardée secrète de tout le monde jusqu’à ce jour, et seule une femme nommée Mary Austin connaît toutes les informations à ce sujet.

Mary Austin était l’ex-petite amie de Freddie Mercury

Freddie Mercury | Pete Still / Redferns

Austin était une figure importante de la vie de Mercury. C’était une ex-petite amie qui est restée une amie proche de Mercury même après leur rupture.

Mercury et Austin se sont rencontrés pour la première fois à la fin des années 1960 après que Mercury a souvent fréquenté le magasin où Austin travaillait. Après quelques mois, les deux ont commencé à sortir ensemble.

Le couple a emménagé ensemble peu de temps après. Ils ont fini par partager un appartement à Londres entre eux pendant six ans.

Mercury était très sérieux au sujet d’Austin. Il l’a même appelée «sa conjointe de fait», bien qu’ils ne se soient jamais mariés.

Leur relation amoureuse a pris fin en 1976 après que Mercury a admis à Austin qu’il avait eu une liaison avec un homme. Mercury a déménagé de leur appartement partagé et a acheté à Austin sa propre place à proximité.

Pourtant, Mercury et Austin sont restés proches. Elle est devenue son assistante et conseillère personnelle, et Mercury a même dit qu’Austin était son seul véritable ami.

Il a révélé à un moment donné: «Tous mes amants m’ont demandé pourquoi ils ne pouvaient pas remplacer Mary, mais c’est tout simplement impossible. Je ne pouvais pas tomber amoureux d’un homme de la même manière que je l’ai fait avec Mary. “

Freddie Mercury a laissé à Mary Austin une grande partie de sa fortune après sa mort

Mercure a été diagnostiqué du SIDA en 1987. Au début des années 90, sa vie était gravement menacée. Le partenaire d’Austin et de Mercury à l’époque, Jim Hutton, est resté aux côtés de Mercury jusqu’à son décès de bronchopneumonie en novembre 1991.

Mercury a laissé une grande somme d’argent à diverses personnes proches de lui, dont son chef personnel, son chauffeur et Hutton. Austin; cependant, a obtenu la grande majorité de sa richesse: elle a reçu ses redevances d’enregistrement, sa maison et plus de sa fortune de 30 millions de dollars.

Mary Austin est la seule personne qui sait où se trouve le lieu de repos de Freddie Mercury

Avant le décès de Mercury, il a demandé à Austin d’enterrer ses cendres dans un endroit secret et de ne le révéler à personne.

“Il ne voulait pas que quelqu’un essaie de le déterrer comme cela est arrivé à des gens célèbres”, a déclaré Austin. «Les fans peuvent être profondément obsédants. Il voulait que cela reste un secret et il le restera. »

Bien sûr, Austin a reçu beaucoup d’attention après la mort de Mercury, elle a donc dû être prudente lorsqu’elle voyageait avec ses cendres jusqu’à son dernier lieu de repos. Le jour où elle devait enterrer ses cendres, elle a fait semblant de faire sa journée comme d’habitude afin de ne faire savoir à personne que quelque chose se passait.

“Je ne voulais pas que quiconque soupçonne que je faisais autre chose que ce que je ferais normalement”, a-t-elle expliqué. «J’ai dit que j’allais pour un soin du visage. Je devais être convaincant… Ça devait être comme une journée normale pour que le personnel ne se doute de rien – parce que les potins du personnel. Ils ne peuvent tout simplement pas y résister. »

Quelque temps avant qu’elle n’emmène ses cendres dans son lieu de repos, Austin a invité les parents de Mercury à leur laisser leur dernier respect. Cependant, même ils n’étaient pas autorisés à savoir où il serait enterré.

Au fil des ans, les fans ont essayé de deviner où pourrait se trouver le lieu secret. Certaines personnes pensent que Mercure aurait pu être enterré à Zanzibar – une partie de la Tanzanie actuelle – où il a vécu pendant son enfance. D’autres pensent que ses cendres pourraient simplement se trouver quelque part dans le jardin de son manoir londonien.

Il ne semble pas qu’Austin révélera bientôt la réponse.