Le 101 Dalmatian Street arrive-t-il à Disney + en février?

L’année dernière, Thunderbird Entertainment a annoncé que sa nouvelle série animée, 101 Dalmatian Street, arriverait à Disney + le 12 novembre. Cependant, cela ne s’est jamais produit et au cours des deux derniers mois, nous n’avons plus eu de nouvelles de la série, jusqu’à cette semaine, car une fin de saison a eu lieu à Londres, en Angleterre.

À la suite de cet événement, l’acteur vocal Jack Binstead (qui joue Delgado au 101 Dalmatian Street), a posté sur les réseaux sociaux,

Pouvez-vous deviner quel personnage je suis dans la rue exclusive 101 Dalmatian? L’épisode final sera diffusé le 22 février à 18h30 sur @disneychanneluk et je suis fier d’annoncer aux téléspectateurs américains et canadiens que la série entière sera diffusée sur @disneyplus le 28 février.

Cette nouvelle a ensuite été également annoncée par le studio d’enregistrement Fitzrovia Post que la série arriverait également à Disney + aux États-Unis et au Canada le 28 février.

Nous sommes heureux de vous informer que # 101dalmatianstreet sera sur @disneyplus le 28 février!

Il semble donc probable que Disney pourrait ajouter 101 Dalmatian street à Disney + le 28 février, sauf qu’ils ont annoncé plus tôt cette semaine leur programmation pour février, qui n’incluait pas le spectacle.

Cependant, les calendriers de sortie de Disney + ont changé auparavant, alors j’espère que nous aurons bientôt des éclaircissements sur cette série, car la date de sortie ne cesse de changer.

L’émission a déjà été diffusée sur certaines chaînes Disney du monde entier, mais n’a pas encore été diffusée aux États-Unis et au Canada.

Découvrez ce clip ci-dessous de la série:

Êtes-vous impatient de voir 101 Dalmatian Street venir à Disney +?

