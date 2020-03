Le 17 Syfy Show proposera “Onward”, “Back to the Future” et un récital de film de genre

Le Syfy Show conciliera un rendez-vous avec les amateurs de cinéma de genre avec sa 17e édition, qui reste dans le Palais central de la presse madrilène, où des titres d’actualités classiques et enragés seront projetés, sans oublier les autres tellement qu’ils n’ont pas leur place dans le circuit de la diffusion générale. L’événement aura lieu du jeudi 5 au dimanche 8 mars, avec des séances matin, soir et nuit.

“En avant”

Parce que c’est le Syfy Show, un mélange de genres, d’âges et, fondamentalement, de public, comme la différence entre ses films d’ouverture et de clôture. Tandis que le premier film qui passera par le Palais de la presse le jour 5 sera “Onward”, Le nouveau pari original de Pixar, le dernier sera “The Boy. The Curse of Brahms”, qui clôturera le concours avec une dose de terreur psychologique.

Cette offre éclectique caractérise également le reste de la programmation -que vous pouvez consulter ici-, intégrée par quinze autres titres, parmi lesquels: “Trolls 2: World Tour”, suite du film d’animation à succès DreamWorks; “Color Out of Space”, un hybride d’horreur et de science-fiction mettant en vedette Nicolas Cage, l’une des idoles de l’exposition; et “Bacurau”, qui montre la réalité brésilienne dans un avenir pas trop lointain.

À bord du DeLorean

L’autre plat principal de l’échantillon sera le projection spéciale de “Back to the Future”, qui aura lieu le dimanche 8 mars, à l’occasion du 35e anniversaire du mythique film de Robert Zemeckis. En fait, l’emblématique DeLorean a servi à définir la ligne graphique de l’événement Syfy, qui sera adapté à son public dans ses salles différenciées, dans lesquelles il passe de la fête généralisée à la paix totale.

