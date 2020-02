Le 1975, hospitalise un chanteur d’urgence | Instagram

Matty Healy, leader de The 1975 a été hospitalisé d’urgence pour une maladie grave qui a été détectée et a annulé sa présentation au Laneway Festival de Brisbane, en Australie, qui devait avoir lieu le 1er février.

Le groupe a informé, via son compte Twitter, que le musicien avait été hospitalisé de toute urgence dans le hôpital à cause d’une maladie grave qu’il a présentée et à cause de cela ils n’ont pas pu se conformer à sa présentation.

“Matty a été hospitalisé pour une maladie grave. Malheureusement, lorsque le médecin a vérifié, il a dit qu’il était trop faible pour se présenter.”

“Nous espérons que demain nous pourrons nous présenter à Sydney. Merci à tous pour votre compréhension et nous regrettons cette annonce. Nous sommes dévastés de ne pas nous présenter, mais la santé de Matty est plus importante”, a partagé le groupe via ses réseaux sociaux.

Les organisateurs n’ont pas pu préciser un acte pour remplacer le groupe de 1975 car l’annulation était de dernière minute, étant ainsi la présentation la plus attendue au public qui assistera au célèbre festival.

Le 1975 est un groupe de rock formé à Cheshire en 2002. Ses membres sont Matthew Healy (chanteur et guitare), Adam Hann (guitare), George Daniel (batterie) et Ross MacDonald (basse). Tout au long de leur carrière musicale, ils ont acquis une renommée en étant le premier acte de groupes comme The Rolling Stones, Muse ou The Neighbourhood. Ses trois albums publiés sont devenus le numéro 1 au Royaume-Uni et en Écosse.

Healy a mentionné que le nom était inspiré de quelques gribouillis qui étaient sur la couverture arrière d’un vieux livre de poésie rythmique qui faisait référence au 1er juin 1975.

Les 1975 ont été nominés plusieurs fois pour récompenses musicales. Ils ont été décernés dix fois, dont deux prix NME en 2014 et 2017 et aux Brit Awards 2019 du meilleur artiste britannique et du meilleur album.

