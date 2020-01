“Le 2 est une merveilleuse oasis pour la culture”

Quatre ans après ‘Alaska et Segura’, et quand il semblait que le projet resterait dans cette troisième saison, La Télévision espagnole a décidé de dépoussiérer un format varié qui pourrait être plus nécessaire que jamais. Cinéma, théâtre, musique et humour. La culture Tous vivent et sous la baguette de Elena S. Sanchez et Pablo Carbonell, présentateurs de «Sánchez et Carbonell» tous les jeudis à 22h50 à La 2. Le deuxième programme, diffusé le 23 janvier, se concentre sur les Goya Awards et mettra en vedette des invités tels que David Trueba, Carmen Machi, Carolina Yuste et Nathalie Poza.

Elena S. Sánchez et Pablo Carbonell, partenaire de danse dans «Sánchez and Carbonell»

Dans son interview avec FormulaTV, Elena S. Sánchez décompose les clés du format et revendique l’importance de la culture télévisuelle comme véritable service public. De son expérience à la tête des «Journées du cinéma» et de «L’histoire de notre cinéma», la Madrilène avoue quels sont ses films préférés de cette année et valorise la direction et l’image internationale du cinéma espagnol. En outre, salue l’élection de Blas Cantó comme représentant à l’Eurovision 2020 même si, malheureusement, il est “impossible” pour l’Espagne de remporter le Festival.

Comment s’est passée la soirée d’ouverture? Quels sont les retours du public?

La première a été amusante, stimulante et très satisfaisante pour nous. Les gens ont passé un bon moment et les critiques sont très positives. C’est un pari différent. Entre Carbonell et moi, il y a la chimie, les bonnes vibrations, le désir de travailler ensemble et d’apprendre les uns des autres, c’est ce qui va rendre ce projet magnifique. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de choses à améliorer, mais pour être une première, je pense que nous pouvons être fiers.

Comment obtenez-vous ce projet quatre ans après «Alaska et Segura»?

J’ai été élevé au sein de la télévision espagnole. J’étais dans «Days of cinema» et «History of our cinema» et j’ai été élevé par la main de Santi Tabernero qui était partenaire de «Days of cinema». Je voulais vraiment travailler avec lui et faire un programme live, ce qui m’a le plus manqué pendant toutes ces années. Puis la personne avec laquelle j’allais le présenter a émergé. Carbonell est une personne que j’ai toujours admirée, qui me semble avoir beaucoup de talent, me fait rire, est tendre aussi bien que de bonnes personnes. Quand ils m’ont dit que mon partenaire de danse allait être Carbonell, cela a fini par rendre cette aventure plus jolie.

Étiez-vous un adepte du format? Quelle contribution différente pouvez-vous et Carbonell apporter?

Je pense que c’est agréable de voir comment le format fonctionne de différentes manières selon qui est devant. Je connais Mara Torres depuis longtemps, c’est une merveilleuse journaliste que j’admire et que j’aime. En fait, quand je lui ai parlé avant de commencer cette étape, elle m’a dit que si je l’avais fait maintenant, je serais beaucoup plus voyou. À ce moment-là, j’étais dans ‘The 2 news’ et j’avais le sentiment d’être un présentateur informatif et de changer le rôle en clown peut-être que cela coûte plus cher, car il a une veine très drôle. J’ai suivi les trois saisons et je ne saurais dire laquelle j’aime le mieux. Chacun a contribué à différentes choses. Alaska et bien sûr ‘j’ai beaucoup aimé parce qu’ils m’aiment particulièrement. Je ris beaucoup avec l’humour de Santiago Segura. L’Alaska ressemble à un SUV, une femme qui sait parler, qui a du monde, sa façon d’être sur scène … Les avoir dans le premier programme a eu de la chance.

La télévision d’évasion, qui vous amène à ne pas penser, c’est bien; mais je suis plus attiré par celui qui se soucie du cinéma, du théâtre et de la littérature

Un programme culturel à la télévision publique est-il plus nécessaire que jamais alors qu’il semble que ces deux éléments soient remis en cause?

Je pense que la télévision publique doit rendre un service public. Et la culture est quelque chose de fondamental et doit être diffusée à la télévision publique. Le 2 est une merveilleuse oasis pour cela, où se réfugier ceux qui croient qu’une autre télévision est possible. La télévision d’évasion est très bonne, ce qui vous amène à ne pas penser, à vous distraire et c’est tout. Mais je suis beaucoup plus attiré par la télévision qui se soucie du cinéma, du théâtre, de la littérature et de la culture en général. C’est pourquoi j’ai toujours été lié à ce type de projets. Que nous puissions le faire dans un programme avec cette production, avec des invités qui jouent en direct, des gens talentueux qui peuvent ne pas avoir de plateformes où ils ont de la visibilité, laisser la place à la réflexion … C’est l’espace parfait. Le 2 nous donne cette opportunité et j’espère que le public nous soutiendra.

Je vois qu’il est vraiment impossible de gagner l’Eurovision. Ne répond pas à des intérêts purement musicaux

En tant que porte-parole des votes espagnols en 2011 et 2012, que pensez-vous de l’élection de Blas Cantó pour l’Eurovision? Voyez-vous des possibilités de faire quelque chose de grand?

Je vois Blas Canto avec de nombreuses compétences pour faire un bon spectacle et pour laisser l’Espagne très bien représentée, je n’en doute pas. Je pense que le choix est très bon. Le Festival ressemble à un spectacle de premier niveau. Je l’ai vécu de différents points de vue. J’ai donné les points, j’ai présenté les galas «Eurovision Destination» et je me suis rendu au festival pour le couvrir de l’actualité. Quand j’ai voyagé, j’ai vu tout ce qui a fait bouger l’Eurovision, ces scénarios, ces médias, le niveau des artistes … Ce que je trouve très difficile, c’est que l’Espagne gagne en Eurovision. Je pense qu’il ne répond plus à des intérêts purement musicaux. On voit que les votes se répètent d’année en année. Cela me fait perdre une petite illusion, alors ces derniers temps je me contente de voir que la personne que nous portons quitte notre pays en bonne place et c’est tout. Gagner, je le vois vraiment impossible.

À quel type d’intérêts pensez-vous qu’il répond?

Je ne sais pas. Amitiés entre certains pays et d’autres, intérêts … Je n’y arrive pas. Ils sauront.

Le deuxième programme de «Sánchez et Carbonell» est axé sur les Goya Awards

Quels sont vos paris pour le Goya 2020?

Je n’ai qu’un Goya clair, c’est Antonio Banderas. Celui-là le mettra en sécurité. Le reste, je n’en ai aucune idée. Une chose est ce que j’aimerais et une autre ce que les universitaires diront … Cette année, je suis un peu ignorant.

Alors, votre film de l’année serait “‘Pain and glory”?

Pour moi, “O que arde”, d’Oliver Laxe, est un film qui me fascine. C’est mon préféré.

C’est un débat qui a été rouvert avec l’arrivée de la saison des récompenses. Pensez-vous qu’il devrait y avoir une catégorie de réalisateurs tout comme l’acteur et l’actrice, jusqu’à ce que les opportunités soient égalées et ainsi gagner en visibilité?

C’est quelque chose que je ne saurais dire. Je souhaite que nous n’ayons pas eu à parler de ces choses. C’est une réflexion difficile. D’une part, je suis évidemment en faveur de l’égalité des chances, et pour faire avancer un film, l’important est le projet, peu m’importe si c’est un homme ou une femme. Nous devons avoir les mêmes opportunités. Elle avait également été soulevée si la catégorie d’acteur ne devenait qu’une meilleure interprétation. Je ne sais pas vraiment ce qui serait le mieux.

Je suis triste que les festivals internationaux comme Cannes ou Berlin ne parient pas sur le cinéma espagnol

Avec Antonio Banderas, “Dolor y gloria” et “Klaus” nominés pour le Goya, la “marque espagnole” est-elle mieux valorisée que jamais? Où marche le cinéma espagnol?

Je pense qu’il est très important que le cinéma espagnol soit présent dans une vitrine internationale comme les Oscars. Nous avons le talent et les moyens d’être là, surtout le talent. Nous avons des cinéastes incroyables, Almodóvar, bien sûr, mais beaucoup d’autres pourraient être là. Ce qui me rend triste, c’est que dans les festivals internationaux comme Cannes ou Berlin, ne pariez pas sur le cinéma espagnol. Il est vrai qu’Oliver Laxe est l’un des rares à réussir à se rendre à Cannes année après année. Auparavant, dans la section officielle de Cannes, vous étiez trois ou quatre réalisateurs espagnols. Je suis désolé que nous perdions cette vitrine. En tout cas, les trois nominations aux Oscars sont très positives et j’espère que nous en obtiendrons. Il est vrai que les concurrents sont très durs. Antonio le mérite, mais je pense qu’il est clair que Joaquin Phoenix le prendra pour “Joker”. “Douleur et gloire” est contre “Parasites”, qu’il a remporté à Cannes, a trempé … J’ai toujours de l’espoir, mais je le vois compliqué.

Enfin, un message pour que le public regarde cette “oasis culturelle” appelée “Sánchez et Carbonell”?

Eh bien, donnez-nous une chance, nous voulons faire un travail qui rend la vie des gens plus heureuse, plus agréable, plus amusante, plus intéressante. Nous pensons qu’avec la culture, vous pouvez divertir. Nous pouvons laisser un stand dans le spectateur et découvrir des personnages qui sont vraiment intéressants et qu’il est peut-être plus difficile pour eux de les voir ailleurs. Nous vous les montrons et puis comme ils décident s’ils suivent ce chemin, mais donnez les 2 sur la télécommande, que des choses très intéressantes se produisent sur cette chaîne.

