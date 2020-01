“Le 2000 a été une décennie marquée par la douleur et la mauvaise gestion”

La troisième saison de «Où étiez-vous alors», l’espace produit par Newtral dans lequel Ana Pastor et son équipe passent en revue les moments forts des dernières décennies, commence ce mardi 21 Janvier aux heures de grande écoute de laSexta. Après le gala inaugural qui s’est tenu le mardi 14 janvier au Théâtre Calderón de Madrid en présence de certaines des personnalités les plus éminentes de la première décennie des années 2000, Atresmedia commence maintenant l’émission de toutes les livraisons dans lesquelles nous saurons en profondeur tout ce qui s’est passé dans l’une des décennies les plus convulsives et les plus importantes de notre histoire.

Les attentats du 11 septembre à New York et du 11 septembre à Madrid, l’accident de Yak-42, la loi de l’égalité de mariage, le triomphe de l’équipe nationale espagnole en Coupe du monde, la loi anti-tabac, la crise diplomatique du sous-marin infatigable, l’affaire Nevenka ou le grand succès de Pau Gasol en NBA. Ce sont quelques-uns des sujets qui seront abordés dans ce nouveau lot de «Où étiez-vous alors». FormulaTV a pu discuter avec Ana Pastor pour passer en revue les clés de cette nouvelle étape, faire le point sur le gala diffusé sur LaSexta il y a une semaine et analyser l’actualité politique nationale.

«Où étiez-vous alors?» Gala à laSexta

Quel équilibre faites-vous du gala en direct qui a eu lieu pour ouvrir la saison?

Nous sommes très heureux. Le défi était d’essayer l’esprit de l’année dernière et je pense que c’était le cas. Nous avons adoré la surprise initiale de Rosa López, que très peu de gens connaissaient dans l’équipe. De plus, il y avait des combinaisons très amusantes: Brays Efe et Manuela Carmela, Joaquín Reyes et Rosa et Estopa avec Olga Viza. Nous sommes très heureux car nous avons fait un examen amical de la décennie et à partir de ce mardi, nous allons année après année.

Dans cette saison de «Où étiez-vous alors», il sera question d’une décennie au cours de laquelle vous avez déjà travaillé en tant que journaliste. A-t-il été plus facile d’y faire face?

Cela a été différent parce qu’il est vrai que ce dont nous avons parlé se souvenait de lui pour avoir déjà travaillé et être plus âgé, mais cela n’a pas été plus facile. Je pense que dans certaines choses, de façon surprenante, bien que j’aie vécu et leur ai dit, j’ai pu à nouveau m’exciter. Je donne toujours l’exemple de l’accident de Yak-42, Amparo et Paco, qui n’ont pas encore pu enterrer leur fils. J’ai vécu cela en tant que journaliste, mais heureusement, je n’ai pas perdu la capacité d’être ému par quelque chose de si dur et d’injuste.

A-t-il été très difficile d’interroger des proches de victimes telles que celles de l’accident de Yak-42?

Parfois, il me semble qu’il est presque toujours plus intéressant d’interviewer ce type de personnes, car elles sont plus réelles. Ce sont des interviews dans lesquelles il n’y a pas de questions, il y a beaucoup plus d’écoute que lorsque vous interviewez un politicien. Ce sont des gens qui l’ont vécu dans leur chair, en première ligne et n’ont pas à penser à quoi répondre. Ils n’ont qu’à vous dire ce qu’ils ont vécu. Ces gens sont très réels, j’ai beaucoup de chance de faire un programme comme celui-ci dans lequel des gens comme Paco et Amparo nous racontent ce qui s’est passé.

Il est toujours plus intéressant d’interviewer des personnes anonymes

Comment avez-vous vécu l’entretien avec un survivant du 11 septembre?

Le travail de l’équipe est impressionnant. Nous avons parlé avec Bolívar Arellano, un photographe qui ne pratique plus professionnellement, mais qui le 9/11 couvrait la candidature d’un politicien dans la zone où les attaques ont eu lieu. Beaucoup de gens s’en souviendront quand dans le programme vous verrez une image de lui à partir du moment où tout s’est passé, plein de poussière blanche, depuis qu’il est tombé, il a effondré la deuxième tour. Malgré tout, il a survécu et a continué à prendre des photos qui ont reçu de nombreux prix. Le témoignage de Bolívar respire l’esprit du programme de découverte de personnes anonymes, inconnues, qui font également partie de l’histoire de toutes ces années.

Cela a été une décennie marquée par le 11 septembre, le 11 septembre, l’accident de Yak42, a-t-il été la décennie de la douleur?

C’est une décennie très aigre, en ce sens. Marqué par la douleur et la mauvaise gestion et la douleur de nombreuses familles. À partir de 11-M, je ne prends pas Pilan Manjón de ma tête, qui a mis en scène sa colère contre les politiciens, en particulier ceux du PP, qui ont ri pendant qu’elle comparaissait. Ou l’accident du métro de Valence, l’incendie de Guadalajara, par exemple également. C’est une période marquée par la douleur dans laquelle, évidemment, il y a d’autres choses.

Cela a-t-il été la décennie des grands changements dans notre société?

Je ne sais pas si c’est le plus, mais il y a des jalons, plus au jour le jour. La peseta a disparu et l’euro arrive, le mili est terminé. Nous vivons également la loi anti-tabac qui a tout changé. Avant, il semblait impossible de vivre sans, et nous sommes passés de fumer dans les avions chez le médecin et maintenant toute cigarette nous dérange parce qu’elles ont disparu des lieux publics. Il y a plusieurs changements sociaux, mais ce qui se passe, c’est que les années précédentes, peut-être plus a été vu. Bien sûr, en ce moment, nous avons l’une des grandes lois de ce pays, qui permet aux personnes du même sexe de se marier. Je pense que c’est une décennie marquée par la douleur et les droits sociaux.

Ana Pastor à New York («Où étiez-vous alors?»)

Qu’avez-vous appris dans le programme?

Ce que j’ai le plus appris dans ce programme, c’est d’aimer davantage l’Espagne. Avec tous les mauvais et tous les bons, je pense que c’est une très belle façon d’apprendre à aimer davantage son pays. Voir aussi le mal, pas seulement le bien. Ce fut une étape avec plusieurs événements horribles, mais aussi beaucoup d’événements sportifs, comme Pau Gasol, qui font également partie de notre histoire. Le bon et le mauvais m’ont fait aimer l’Espagne davantage et comprendre un peu mieux pourquoi nous sommes là où nous sommes.

Vous allez beaucoup parler de télévision. Au cours de cette décennie, vous avez fait une première en ’59 secondes ‘. Comment te souviens-tu de ce jour?

Sur le point de s’évanouir comme lors de ma première dans “Les petits déjeuners”. C’était une très grande responsabilité; Je n’avais jamais fait ça en ’59 secondes ‘et dans’ Breakfast ‘j’avais déjà présenté mais le programme était déjà très consolidé et j’étais très inquiet d’être à la hauteur. Je me souviens que les deux jours j’étais dans une panique pour commencer, je pensais que j’allais m’évanouir, bien que je ne sois finalement pas évanoui.

Est-il difficile de franchir le pas et de relever de nouveaux défis professionnels?

J’ai quitté la télévision espagnole parce que Julio Somoano l’a décidé et parce qu’il y a eu un changement avec le Parti populaire. Mais ensuite j’ai eu l’occasion d’apprendre à CNN puis je suis arrivé à Atresmedia et j’ai fait autre chose, je pense que des choses se passaient et c’est tout. C’est une décennie de nombreux changements, mais où il a beaucoup appris, du bien comme du mal, tant sur le plan personnel que professionnel.

Après avoir interviewé Rosa Lopez, je suis de nouveau tombée amoureuse d’elle

L’un des grands moments du gala a été la performance et l’interview de Rosa López. Vous lui avez parlé; Pensez-vous qu’il lui a été compliqué de digérer le succès?

Oui, je pense que c’est une chose très choquante, être si jeune et passer soudainement de l’anonymat à la personne la plus connue d’Espagne. Rappelons que sa chanson a été la plus écoutée de la décennie à la télévision, tout le monde a vu cette finale. La façon dont elle retire tout ce qu’elle a appris, qui a été beaucoup, m’a paru très tendre. C’est une femme complètement différente et très intéressante. Quand j’ai quitté l’entrevue, je lui ai dit que j’étais à nouveau tombée amoureuse d’elle, à quel point vous lui expliquez et lui dites. Rosa est très réelle, avec ses assurances et ses insécurités, je pense qu’elle était fantastique.

C’était votre préféré dans ‘OT 1’?

Oui, ça l’était. Je l’ai beaucoup aimé et je l’aime toujours beaucoup.

En ce qui concerne la fiction, la télévision audacieuse a-t-elle été réalisée à cette époque?

Oui, même si je ne sais pas s’ils étaient les plus révolutionnaires depuis que j’ai vraiment aimé la décennie précédente au cours de laquelle des séries telles que «Pharmacy on duty» ont été publiées. Je pense à «physique ou chimique», ce qui a été un choc pour toute une génération. Cela reflétait une réalité que la télévision n’avait pas encore montrée de cette façon. C’était aussi l’une des premières apparitions de Javier Calvo, et nous nous souvenons de lui avec. Je pense que nous nous sommes améliorés, il y a beaucoup plus de séries et plus différentes, et nous sommes peut-être en ce moment dans l’âge d’or de la fiction en Espagne.

Rosa López dans ‘Où étiez-vous alors’

Nous avons récemment perdu Alicia Gómez Montano. Avec quel souvenir d’elle restes-tu?

Elle était ma patronne en ’59 secondes ‘et je garde son courage. En plus d’être de bonnes personnes et un bon journaliste, il était très courageux et je suis quelque chose que j’apprécie. Ce fut une inspiration et continuera de l’être. Il a laissé une marque incroyable sur ceux d’entre nous qui ont travaillé avec elle et parmi ceux qui ont pu apprécier son travail.

On parle beaucoup ces jours-ci du parent parental à Murcie. Que pensez-vous de cette mesure?

Je recommande un article dans El Español qui dit que, comme dans ces discussions, par exemple, l’armée va également dire que c’est une option de travail ou qu’il y a aussi des discussions qui parlent de ce que fait la police. C’est de cela que nous parlons lorsque nous parlons également de la formation des filles et des garçons. Voulant l’amener dans un autre domaine, je recommande cet article pour le comprendre.

De Alicia Gómez Montano je reste avec son courage

Pensez-vous que des débats se créent qui auraient dû être surmontés depuis longtemps?

Je crois que l’égalité est un droit fondamental de toute personne et évidemment pour les femmes. Mettre l’accent là-dessus est un peu absurde. Qui ne veut pas être le même? Non pas que nous soyons les mêmes personnes, mais nous voulons l’égalité des chances.

Comment vivez-vous le machisme que VOX et les adeptes de formations radicales font contre vous et d’autres journalistes?

Je pense que celui qui fait cela est dépeint. Je ne veux pas lui donner plus d’importance.

Pedro Sánchez a choisi de refuser les questions aux journalistes de ses derniers appels avec moyens. Qu’en penses-tu?

Le plasma me semble mauvais qui le pratique. Je l’ai critiqué quand Rajoy l’a fait et je le critique aussi si Pedro Sánchez le fait. Nous devons être cohérents, qui ne fait pas face, c’est fini.

Ana Pastor

Verrons-nous Pedro Sánchez dans «L’objectif»?

Il est demandé de venir. Bien sûr, il est devenu président une fois, ce que Mariano Rajoy n’a pas fait de son temps.

Quel équilibre faites-vous des premières années de vie de Newtral, votre producteur?

Nous avons terminé deux années très heureuses car nous avons beaucoup de travail, les gens de l’équipe ont beaucoup de travail aujourd’hui. J’ai créé Newtral dans le but d’innover dans le domaine du journalisme et de donner du travail aux gens, c’est sans doute ce qui me rend plus heureux.

Sommes-nous à un moment où les gens demandent plus et demandent plus de réponses?

Oui, cela a également changé. Maintenant, les gens exigent que les politiciens montrent leur visage.

.