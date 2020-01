Le 3 de l’enfer de Rob Zombie fait frémir la famille Firefly en février

Frémir est en passe de devenir la maison exclusive de streaming de Rob ZombieNouveau film 3 de l’enfer, a-t-on appris, la suite de l’an dernier de House of 1000 Corpses et The Devil’s Rejects.

Le nouveau chapitre sanglant de “Firefly Trilogy” du réalisateur Rob Zombie sera présenté en première sur le service Jeudi 13 février. The Devil’s Rejects est actuellement sur Shudder.

Une tempête de feu de meurtre, de folie et de chaos sera libérée dans cette course de terreur en enfer et retour. Après avoir à peine survécu à une fusillade avec la police, Baby Firefly, Otis Driftwood et Captain Spaulding sont derrière les barreaux. Mais le mal pur ne peut pas être contenu. Faisant équipe avec le demi-frère d’Otis, Foxy, le clan dément est de retour pour déclencher une nouvelle vague de mort et de dépravation.

Le film présente également l’une des dernières apparitions à l’écran de la star du genre bien-aimée et collaboratrice de longue date de Zombie Sid Haig, qui est malheureusement décédé l’année dernière.

3 étoiles de l’enfer Sheri Moon Zombie (Lords of Salem, The Devil’s Rejects), Bill Moseley (The Texas Chainsaw Massacre 2, The Devil’s Rejects), Sid Haig (Bone Tomahawk, The Devil’s Rejects), Richard Brake (31 ans, Mandy), Dee Wallace (Critters, The Howling) et Danny Trejo (Machete, From Dusk Till Dawn), et a été écrit et réalisé par Rob Zombie.