Le 400e épisode de «NCIS» reporté par une pandémie à la saison 18

Le NCIS de CBS devra attendre un peu pour marquer une étape importante.

Le 22e épisode de cette saison aurait été le 400e au total de la procédure bien surveillée. Mais en raison de l’arrêt de la production lié à la pandémie de coronavirus, la saison 17 se terminera plutôt avec l’épisode 20, qui sera diffusé ce mardi 14 avril à 8 / 7c.

Au moment où Hollywood s’est arrêté en mars, “l’épisode n ° 399 n’était qu’à deux jours du début de la production”, a déclaré le co-showrunner Frank Cardea à TVLine. “Tous les travaux de préparation ont été achevés, des décors ont été construits, le casting invité a été défini de la même manière que les lieux.” En tant que tel, “Non. Le 400 devait être tourné ensuite, et nous continuerons probablement à le tourner à 400 et à 400 en ondes. »

Lorsque l’heure marquante devait être diffusée ce printemps, «Nous avions prévu des choses spéciales, CBS organisait une grande fête pour nous…», note Cardea. “Mais cela arrivera.”

Maintenant sur le point d’être le deuxième épisode de la saison 18 – en supposant (clin d’œil) que le programme le plus regardé de CBS et la série de scripts la mieux notée provoquent en quelque sorte un renouvellement (nudge-nudge) – l’épisode 400 possède «un script très intéressant» par co -showrunner Steven D. Binder “sur la façon dont Gibbs et Ducky se sont rencontrés”, partage Cardea.

Comme indiqué ci-dessus, NCIS diffusera son dernier original de la saison 17 ce mardi. Dans un épisode écrit par le co-EP Gina Monreal, Christopher Lloyd (Back to the Future) livre une performance puissante en tant qu’homme de 95 ans qui prétend avoir servi sur le USS Arizona lors de son attaque à Pearl Harbor en 1941, et en tant que tel est déterminé à faire reposer ses cendres avec ses compagnons de navigation à sa mort. Mais Gibbs peut-il faire confiance à son instinct lors de l’évaluation de l’histoire du vieil homme?

