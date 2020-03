Le “After Hours” du Weeknd bat déjà le record d’Apple Music

Les “After Hours” de The Weeknd sont sur la bonne voie vers 1M de pré-ajouts sur Apple Music alors que le chanteur canadien bat le record détenu auparavant par Billie Eilish.



The Weeknd est à quelques heures de la sortie de son prochain projet, After Hours et l’anticipation est réelle. Si réel, en fait, que Music Business Weekly rapporte que l’album a déjà récolté 975K de pré-ajouts sur Apple Music marquant un tout nouveau record sur la plate-forme de streaming. The Weeknd détient maintenant le titre qui appartenait auparavant à Quand nous nous endormons tous de Billie Eilish, où allons-nous? qui a accumulé 800 000 pré-ajouts. La publication affirme que dans les prochaines heures, The Weeknd pourrait très bien atteindre un million, ce qui ferait de son album le premier à atteindre ce cap sur la plateforme de streaming.

Pascal Le Segretain / .

Le crooner de Toronto a récemment partagé certains détails entourant le projet avant sa sortie. Beaucoup s’attendaient peut-être à ce que la tracklist, qui a été supprimée il y a quelques jours, inclue une fonctionnalité surprise non créditée, mais ce n’est apparemment pas vrai. The Weeknd a peut-être pratiqué l’auto-isolement avant l’éclatement de cette merde de coronavirus car il n’y aura pas d’autres fonctionnalités sur After Hours.

Le chanteur a sorti des singles du projet tels que “Blinding Lights”, “Heartless” et la chanson titre ainsi que ses débuts “Scared To Live” sur Saturday Night Live. Alors que les projets arrivent sur les services de streaming à 12h00 HNE, The Weeknd a annoncé qu’il débuterait le projet sur son émission Beats1, Momento Mori, quand l’horloge sonnerait à minuit (21h00 HNP). “

.