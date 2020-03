“ Le baccalauréat au paradis ” pourrait ne pas arriver du tout en 2020 – selon la réalité, Steve, il n’y a que du temps pour “ la bachelorette ”

La production de The Bachelor in Paradise (BIP) et The Bachelorette d’ABC est actuellement en cause en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19). La saison de Clare Crawley de The Bachelorette est maintenant reportée de deux semaines – mais pourrait ne pas se produire du tout.

La production de BIP est également en cause en raison de la suspension de l’industrie du divertissement. Voyons ce que le roi des spoilers de Bachelor, Reality Steve, a à dire sur la situation. Le producteur Robert Mills a également pesé sur ce qui va se passer avec les deux émissions de télévision.

CHRIS BUKOWSKI, KATIE MORTON, KRISTIAN HAGGERTY, DEMI BURNETT, DYLAN BARBOUR, HANNAH GODWIN | John Fleenor via .

Réalité Steve pense que «le baccalauréat au paradis» sera annulé pour 2020

“Rien n’a été dit officiellement par le réseau, mais nous avons tous vu et lu les informations sur ce qui se passe (avec le coronavirus)”, a écrit Reality Steve. “Je ne vois pas comment le tournage de Clare n’est pas retardé D’AU MOINS 2 mois. Donc, vous pouvez jeter cette date de la première du 18 mai par la fenêtre parce que je ne pense pas que cela commencera même le tournage d’ici le 18 mai, donc certainement pas la première d’ici là. “

Si la saison de The Bachelorette de Crawley ne commence pas à tourner avant le 1er juin 2020, elle ne sera pas diffusée avant début août. Il se terminerait à la mi-octobre, puis le BIP commencerait immédiatement après. Cependant, Steve souligne qu’il semblerait étrange que l’émission d’été de Paradise soit diffusée à l’automne / hiver.

“Avec tout cela dit, la franchise Bachelor / ette est plus importante pour ABC que BIP”, écrit Steve. “Donc, si quelque chose est coupé entre ces trois émissions, c’est BIP. J’ai le sentiment que nous n’allons pas avoir de paradis cet été. En regardant cela de manière réaliste, je ne vois pas comment ils peuvent intégrer cela. “

Le producteur de licence Robert Mills se penche sur l’avenir de «BIP» et «The Bachelorette»

“Nous sommes absolument déterminés à essayer du mieux que nous pouvons tout garder sur la bonne voie”, a déclaré Mills à Juliet Litman sur le podcast “The Bachelor Party”.

Mills a expliqué que les producteurs discutent quotidiennement de ce qui va se passer avec les deux émissions. Actuellement, la production de The Bachelorette ne dure que deux semaines, mais personne ne sait ce qui va se passer avec le coronavirus dans les semaines à venir.

«Échangeons-nous Paradise contre Bachelorette? Ou est-ce que The Bachelorette redémarre en premier? » il a continué. “Nous allons être aussi agiles que possible et essayer de garder le train sur la voie le mieux possible.”

Il a poursuivi en disant que les deux spectacles ne pouvaient pas filmer en même temps puisque le personnel de production travaillait sur les deux. Ils ne veulent pas sacrifier la qualité des deux séries.

“The Bachelorette” de Clare Crawley aura lieu à un moment donné

De l’entretien avec Mills, une chose est claire: les producteurs sont enthousiasmés par la saison de Crawley. Il pourrait y avoir un nouveau groupe de gars, mais elle sera The Bachelorette.

“Je pense que quand nous le ferons cette saison, ça va être génial”, a déclaré Mills à propos de Crawley. «Je pense qu’elle va faire la meilleure pause. Quelque chose va se passer qui rend tout cela pour une raison. Écoutez, peut-être que quelqu’un va appliquer ce que nous n’aurions pas pu avoir à temps. Peut-être que cela finit par être sa personne. »

Mills estime que la réaction à Crawley a été «unanimement positive» et que tout le monde va l’aimer. Donc, il semble que Bachelor in Paradise va être abandonné pour cet été en raison du coronavirus si les choses ne se retournent pas bientôt aux États-Unis.