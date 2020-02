«Le baccalauréat» avec des personnes âgées – ABC Casting New Dating Show

Le prochain célibataire éligible de Reality TV pourrait très bien être un renard argenté. ABC a diffusé lundi une annonce de casting pour une nouvelle émission de téléréalité mettant en vedette des candidats plus âgés à la recherche d’amour plus tard dans la vie.

Voici l’annonce en direct, telle que capturée par Rob Mills, vice-président principal de la série alternative, des émissions spéciales et des émissions de fin de soirée pour ABC Entertainment:

Comme Mills l’a précisé plus tard dans un tweet, ABC recherche des candidats de plus de 65 ans.

L’annonce a dirigé les téléspectateurs vers un site Web officiel de casting, qui offre un peu plus d’informations sur le projet en cours de développement: «Êtes-vous entré dans votre âge d’or et à la recherche de romance? Les producteurs de The Bachelor recherchent des hommes et des femmes célibataires actifs et sortants dans leur âge d’or pour un nouveau spectacle de rencontres passionnant!

Bien sûr, ce spectacle de rencontres plus ancien n’est pas le seul rejeton de Bachelor à l’horizon. En avant-première le lundi 13 avril (8 / 7c), nous avons également The Bachelor: Listen to Your Heart, dans lequel 20 célibataires “se lancent dans un voyage incroyable pour trouver l’amour à travers la musique”, selon la ligne de connexion officielle. En chantant des chansons populaires, à la fois individuellement et en couple, les candidats «chercheront à former des attractions à travers les mélodies, trouveront et révéleront leurs sentiments et finiront par tomber amoureux».

