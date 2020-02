«Le baccalauréat»: l’ancien bachelorette révèle le meilleur type de rendez-vous en tête-à-tête pour obtenir en tant que candidat: «C’est un avantage»

Rachel Lindsay était la toute première Bachelorette afro-américaine historique. Juliet Litman a récemment interviewé la célibataire sur son podcast Bachelor Party. Sur le podcast, Lindsay a révélé qu’obtenir un certain type de rendez-vous en tête-à-tête est un gros avantage pour vous en tant que candidat pour rester dans la série et y arriver jusqu’à la fin. Quelle est la date idéale d’un tête-à-tête avec The Bachelor, selon Lindsay?

La réunion de Bachelorette | John Fleenor via .

Pourquoi cet acteur sur «The Bachelor» a eu le rendez-vous individuel idéal avec Pilot Pete

Au Bachelor Party, Lindsay et Litman ont récemment discuté du rendez-vous de Victoria Paul avec Peter Weber. Ils ont tous deux convenu que Paul avait totalement de la chance, et que la danse en ligne est un excellent rendez-vous de célibataire.

“Victoria P. a eu la meilleure date à ce jour”, a expliqué Litman. “Un rendez-vous de danse en ligne dans un bar de danse en ligne?”

“Cent pour cent d’accord”, a répondu Lindsay. «C’est une activité intégrée. C’est comme une façon d’être maladroit mais aussi de montrer vos mouvements. Vous n’avez pas besoin de parler, mais vous avez une expérience sur laquelle réfléchir plus tard. “

“Il y a juste quelque chose comme intrinsèquement similaire, sexuel et coquet à ce sujet”, a poursuivi Litman. Elle a déclaré que cela avait également ravivé les souvenirs de la saison de Nick Viall de The Bachelor, sur laquelle Lindsay était l’une des trois meilleures candidates.

“Cela m’a fait penser à toi et Nick à la Nouvelle-Orléans quand tu étais avec le défilé”, se souvient Litman. “Je me sentais comme si vous deviez vraiment montrer votre personnalité à cette date.”

Lindsay a accepté sans réserve.

Quel type de date est la meilleure pour un candidat sur «The Bachelor»?

“Un rendez-vous qui a dansé comme ça”, a demandé Litman à Lindsay, “est-ce un avantage?”

Lindsay dit que ce n’est pas nécessairement la danse; le vrai avantage simule les activités du monde réel à la date.

“C’est un avantage d’aller à une date qui est une date réelle”, a expliqué Lindsay. Parce que, comme elle le fait remarquer, une fois que vous revenez dans le monde réel, “vous ne partez pas en montgolfière, vous savez, à travers l’Asie.”

Peter Weber donne à Victoria Paul une rose sur The Bachelor | John Fleenor / ABC via .

Au lieu de cela, la danse en ligne est quelque chose que Weber «voudrait vraiment lui faire faire.» Weber semblait bien à l’aise dans le bar de danse en ligne, surtout parce que c’était dans son propre quartier.

“Donc, je pensais que c’était plus” authentique et réel “, oserais-je le dire?”, A plaisanté Lindsay, faisant référence aux comptes Instagram de fans potentiellement candidats de Madison Prewett.

«J’ai adoré», a déclaré Lindsay à propos de la date. Cependant, Lindsay n’est pas vraiment un grand fan de Victoria Paul elle-même.

L’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay n’est pas fan de l’ancienne concurrente de Peter Weber, Victoria Paul

“Je n’arrête pas de dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec Victoria”, a révélé Lindsay. “Je sais que les gens l’aiment, et ils sont vendus sur elle et elle a l’air d’une fille vraiment adorable, mais il y a quelque chose là-bas.”

Alors que son histoire sanglante de télé-réalité était idéale pour The Bachelor, la personnalité de la douce fille de Paul s’est estompée au cours de la saison.

“Quelque chose ne va pas”, a déclaré Lindsay à Litman. Aucun des experts du baccalauréat n’a aimé la façon dont Paul a traité Alayah Benavidez.

“Elle semblait être comme, récupérer des souvenirs en temps réel”, a soutenu Litman. “Elle était comme,” En fait, elle m’a demandé de mentir, Peter. “”

“Je ne veux pas dire fou, mais il y a quelque chose là-bas”, a déclaré Lindsay. “Quelque chose va arriver avec elle.”

Victoria Paul et Peter Weber smoochin ’dans The Bachelor | Jason A. LaVeris / ABC via .

Et, comme nous le savons tous si nous sommes rattrapés: l’attrait de Paul s’est finalement estompé, même pour Weber. Elle a eu le tour difficile de se faire démarrer lors d’un rendez-vous en groupe.

Mais bon, au moins elle a pu aller danser en ligne.