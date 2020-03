Le baccalauréat: Peter Weber, Madison Prewett Break Up – Déclaration complète

HISTOIRES CONNEXES

Pourtant, une autre des relations de Pilot Pete s’est effondrée. Quelques jours seulement après la finale de Bachelor en direct, au cours de laquelle Peter Weber a révélé qu’il avait encore des sentiments pour le finaliste Madison Prewett, les deux hommes ont annoncé qu’ils suivaient leur chemin.

“Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison”, a écrit Weber dans un article Instagram jeudi soir. «Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. »

Weber a poursuivi: «Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. »

“Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits”, a-t-il ajouté. «Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu de mes amis, de ma famille et de la nation bachelor ces derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours. »

Prewett a également pesé sur les médias sociaux, écrivant: «Je suis incroyablement reconnaissant de ce voyage incroyable dont j’ai eu l’honneur de faire partie. J’ai tellement grandi et je suis plus fort que je ne le faisais. J’ai appris l’importance de l’acceptation, du pardon et de la grâce. Comme Peter et moi avons décidé de nous séparer, je suis convaincu que nous allons tous les deux aller dans le sens de notre objectif et que nous n’oublierons jamais que Dieu a un plan en toutes choses. Je l’aimerai et le respecterai toujours. Je suis convaincu que nos chemins devaient se croiser et nous sommes tous les deux meilleurs parce qu’ils l’ont fait.

Quant à ses réflexions sur Weber? “Vous êtes un gars incroyable et je vous en suis reconnaissante”, a-t-elle écrit. «Je serai toujours votre plus grand fan. Et aux femmes incroyables que j’ai rencontrées cette saison, je vous aimerai toute la vie. Je vous remercie [ABC] pour m’avoir permis de me lancer dans ce voyage. »

Bien que Hannah Ann Sluss ait été la «gagnante» de la 24e saison de The Bachelor, elle et Weber ont annoncé lors de la spéciale After the Final Rose d’ABC qu’ils ne poursuivaient pas un engagement.

Êtes-vous du tout surpris par cette tournure des événements? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.