Le baiser des Oscars de Brad Pitt et Regina King a des fans qui en veulent plus

Les gens expédient vraiment cette paire.



Brad Pitt et Regina King ne sortent peut-être pas mais les fans veulent que cela se produise après avoir vu à quel point ils se sont rapprochés aux Academy Awards ce week-end. Parmi de nombreux autres moments spéciaux, y compris la domination totale de Parasite, la performance surprise d’Eminem de “Lose Yourself”, et plus encore, l’un des morceaux les plus réconfortants des Oscars 2020 est venu lorsque Brad Pitt et Regina King se dirigeaient hors de la scène et dans la salle de presse . Pitt a remporté le prix du meilleur second rôle pour son rôle dans Once Upon A Time … À Hollywood et alors qu’ils se dirigeaient vers les coulisses, ils semblaient très copieux. À l’époque, une tonne d’affection pouvait être vue à la caméra, mais même après, ils semblaient se sentir, se tenir la main et même se faire des bisous sur les joues. Les fans des deux acteurs espèrent qu’ils continueront leur lien en dehors de la cérémonie de remise des prix.

Matt Petit – Document / A.M.P.A.S. via .

Les médias sociaux étaient en effervescence lorsque King et Pitt ont eu leur moment sur scène, réagissant encore plus lorsque les photos des deux salles de presse ont fait surface. Posant pour des images communes, elles sont indéniablement superbes ensemble, ce qui est un sentiment ressenti par beaucoup de personnes réagissant en ligne.

Qu’avez-vous pensé des Oscars 2020 (si vous avez regardé … c’était la cérémonie la moins vue de tous les temps, après tout.)

