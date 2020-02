Le baiser inattendu de Bruno et Samantha en cours de théâtre

Alors que le Gala 5 approche à grands pas, les concurrents de «OT 2020» se sont détendus le matin de ce samedi 15 février avec des exercices amusants en cours de théâtre. Après avoir été emporté par la musique, Ivan Labanda a proposé d’improviser différentes scènes dans des couples choisis au hasard. Avec une difficulté supplémentaire: ils devaient inclure un dialogue préétabli. Le résultat a tout: comédie, drame … et même un baiser inattendu.

L’une des scènes les plus commentées a été celle de Bruno et Samantha, qui ont prétendu être un mariage de voleurs en plein essor et, si tel était le cas, au milieu d’une crise sentimentale. Après une discussion sur les tiers et le prochain atterrissage sur la lune qu’ils ont prévu, le couple a clôturé son jeu avec un baiser à la surprise de leurs partenaires et aussi des spectateurs, qui a rapidement sauvé le moment dans les réseaux sociaux.

Ce n’était pas le seul moment passionné et hilarant du matin. Gèrard, Javy et Anaju ont imaginé une autre scène pleine de tension à trois. Les deux premiers ont joué un couple qui avait été un mois séparé et, juste au moment où Javy revenait de son voyage, il a attrapé Anaju et Gèrard dans sa chambre. L’Andalou a fini par accepter les excuses et a scellé sa réconciliation avec Gèrard par un tendre baiser.

Le côté obscur d’Anne

La performance d’Anne et Rafa a également fait sensation. La Navarre a découvert son côté le plus sauvage en incrédule ses compagnons après avoir appris une infidélité rocambolesque. “C’était une comédie romantique? C’est une bonne chose”, a plaisanté Ivan Labanda, surpris de découvrir “le côté obscur d’Anne”.

