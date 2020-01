Le balayage Goya 2020 à nouveau dans La 1 (26%) et le “ samedi de luxe ” perdure avec 13,9%

Silvia Abril et Andreu Buenafuente, présentateurs du Goya 2020

La ville de Malaga a accueilli ce samedi 25 janvier le gala des Prix Goya 2020. Comme d’habitude, le festival du film espagnol a balayé La 1, cette fois avec une part de 26% et 3 598 000 téléspectateurs pendant les trois heures et demie de prolongation de la remise des prix. Il s’agit de la deuxième meilleure donnée depuis 2010, seulement dépassée par le gala de l’an dernier, également avec Silvia Abril et Andreu Buenafuente aux commandes (+0,2). Jusqu’à 4 372 000 personnes ont regardé le gala dans leur minute d’or à 22 h 56.

– Données des dernières éditions du Goya

Goya 2019 – 3 598 000 et 26% – Silvia Abril et Andreu Buenafuente

Goya 2019-3 819 000 et 26,2% – Silvia Abril et Andreu Buenafuente

Goya 2018 – 3 086 000 et 19,9% – Joaquín Reyes et Ernesto Sevilla

Goya 2017-3 648 000 et 23,1% – Dani Rovira

Goya 2016 – 3 900 000 et 25,8% – Dani Rovira

Goya 2015 – 3 839 000 et 24,7% – Dani Rovira

Goya 2014 – 3 567 000 et 19,8% – Manel Fuentes

Goya 2013 – 3 917 000 et 22,2% – Eva Hache

Goya 2012 – 4 156 000 et 23,3% – Eva Hache

Goya 2011 – 4 340 000 et 25,4% – Andreu Buenafuente

Goya 2010 – 4 656 000 et 26,4% – Andreu Buenafuente

Pendant ce temps, dans Telecinco, ‘Saturday deluxe’ endure le coup et marque une part de 13,9% et 1 651 000 téléspectateurs. Le face-à-face entre Belén Esteban et Sofía Suescun a fait de l’émission l’émission non informative la plus regardée de la journée dans la chaîne Mediaset. Pour sa part, ‘la Sixième Nuit ‘accuse la concurrence et ne dépasse pas 5,8% avec la visite de la ministre du Travail, Yolanda Díaz.

Le 1, leader de l’actualité

Quant au complot informationnel, ‘News du week-end ‘mène dans sa bande de nuit juste avant le Goya avec une part de 16% et 2 390 000 spectateurs. ‘Informaciques Telecinco Weekend’ est la deuxième option de cette bande avec 12,9 et 1 891 000 abonnés. À table, comme d’habitude, mène «Antena 3 week-end de nouvelles», qui compte 15,9 et 2 070 000 spectateurs.

