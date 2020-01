Le baron Zemo achète Hydra Diary dans la scène “ Captain America: Civil War ”

Une scène supprimée de Captain America: Civil War de Marvel Studios révèle une autre façon dont le baron Zemo a obtenu le journal Hyrda.

Captain America: Civil War a présenté le baron Zemo à l’univers cinématographique Marvel en tant que colonel d’une unité de commandos sokoviens d’élite qui cherchait à se venger des Avengers, qu’il a blâmés pour la mort de sa famille lors de la bataille de Sokovie. Pour atteindre son objectif, le baron Zemo a déclenché une chaîne d’événements conçus pour déchirer les Avengers de l’intérieur et a pris le contrôle du soldat d’hiver pour l’aider dans sa mission.

Dans la coupe théâtrale de Captain America: Guerre civile, le baron Zemo obtient le journal Hydra contenant les mots de code nécessaires pour contrôler le soldat d’hiver en pénétrant par effraction dans la maison de quelqu’un et en le faisant livrer par la torture. Cependant, le coffret Infinity Saga comprend une scène Captain America: Civil War supprimée qui montre une scène alternative dans laquelle le baron Zemo participe à une vente aux enchères pour acquérir le journal et recourt au gazage de la pièce, tuant tous les autres participants et volant le livre au lieu.

Vous pouvez consulter les images de la scène supprimée de Captain America: guerre civile avec le baron Zemo ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de Captain America: Civil War:

Dans “Captain America: Civil War” de Marvel, Steve Rogers dirige l’équipe nouvellement formée des Avengers dans leurs efforts continus pour protéger l’humanité. Mais après qu’un autre incident impliquant les Avengers entraîne des dommages collatéraux, la pression politique monte pour installer un système de responsabilité, dirigé par un organe directeur pour superviser et diriger l’équipe. Le nouveau statu quo fracture les Avengers, entraînant deux camps – l’un dirigé par Steve Rogers et son désir que les Avengers restent libres de défendre l’humanité sans ingérence du gouvernement, et l’autre suite à la décision surprenante de Tony Stark de soutenir la surveillance et la responsabilité du gouvernement.

Réalisé par Anthony Russo et Joe Russo à partir d’un scénario écrit par Christopher Markus et Stephen McFeely, Captain America: Civil War stars Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily VanCamp, Tom Holland, Frank Grillo, William Hurt et Daniel Brühl.

Captain America: Civil War est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: ComicBook.com

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC