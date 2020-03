Le Batman arrêtera la production de coronavirus

Malgré les rumeurs selon lesquelles The Batman (dir. Matt Reeves) n’arrêterait pas de filmer pour le coronavirus Covid-19, Warner Bros a poursuivi en disant que le film fera une pause à titre préventif pour éviter de propager le virus. Avec cela, The Batman rejoint d’autres productions hollywoodiennes qui ont retardé leur première ou annulé leur tournage en tant que Mulan et Fast and Furious 9.

Nous recommandons également: Arrêter la production de Jurassic World: Dominion for coronavirus

Warner Bros. a annoncé que tournage The Batman une pause de deux semaines sera prise comme mesure contre la propagation de covid-19. Selon la maison productrice,

“Warner Bros. Pictures apporte la preuve que la production de The Batman entrera en pause pendant deux semaines à partir d’aujourd’hui. L’étude continuera de suivre de près la situation. »

Le Batman (avec Robert Pattinson) a commencé le tournage à Londres, en Angleterre, en janvier de cette année. Matt Reeves nous a donné un aperçu du nouveau costume que Pattinson portera en tant que Batman, ainsi que les premières images de la Batmobile.

Avec cela, le nouveau film batman rejoint d’autres productions majeures en étant annulé ou retardé en raison du coronavirus. En plus de Jurassic World: Dominion et James Bond: No Time to Die, d’autres films ont été affectés par covid-19. Ici vous pouvez voir la liste complète des bandes affectées.

