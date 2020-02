Le Batman aurait ajouté un autre méchant à ses rangs

Rapports initiaux sur Le Batman a souligné le film de Matt Reeves bombé par les super-vilains, mais avec le film maintenant en production, il semble que l’écrivain / réalisateur ait quelque peu rationalisé la galerie des voyous. On sait que quatre, au lieu de six ou sept, des ennemis du Chevalier noir auront des rôles majeurs dans le premier tour de Robert Pattinson en tant que héros – Pingouin (Colin Farrell), Riddler (Paul Dano), Catwoman (Zoe Kravitz) et Carmine Falcone ( John Turturro).

Les autres personnages qui ont été attachés au projet auparavant incluent maintenant Two-Face et Scarecrow, mais le WGTC vous a précédemment annoncé que Harvey Dent avait finalement été retenu jusqu’à la suite. Il semblait que la même chose était vraie de Jonathan Crane également, mais nos dernières informations indiquent que Scarecrow a en fait un caméo dans The Batman.

Des sources proches du site – les mêmes qui nous ont dit que Han revenait dans Fast & Furious 9 et Hopper revenait dans Stranger Things saison 4, dont nous savons maintenant qu’elles sont vraies – nous ont informés que l’ennemi obsédé par la peur être représenté par un cascadeur pour une brève apparition dans le film, car Warner Bros. n’a pas encore correctement interprété le rôle et quelle que soit la forme que prend sa résurrection dans The Batman ne serait qu’une allumeuse rapide pour Crane ayant une plus grande part dans les films de suivi .

Cliquer pour agrandir

D’après les sons, l’épouvantail peut apparaître dans une sorte de camée silencieux, probablement dans quelque chose qui ressemble à son costume ou masque classique afin que les fans puissent le reconnaître. Batman pourrait-il visiter l’asile d’Arkham et c’est là que le personnage apparaît? Ou pourrions-nous avoir un aperçu d’une altercation entre le justicier et Crane, tout comme un autre signe que c’est une ville de Gotham déjà pleine de criminels costumés? Nous devrons attendre pour le découvrir.

Bien sûr, Scarecrow figurait auparavant dans la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, avec Cillian Murphy comme personnage dans chacune des trois entrées de la série. Il a certainement fait sa marque sur le méchant, alors, il est probablement préférable que Reeves attend un peu plus longtemps pour trouver le bon acteur pour lui succéder. Si nos informations s’avèrent exactes, alors, ce camée devrait faire un bon travail pour aiguiser l’appétit des fans pour ses débuts dans le DCEU après Le Batman.