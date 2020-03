Le Batman dans Batcave d’Armie Hammer dévoilé

Le nouvel art conceptuel de Justice League Mortal révèle le Batman d’Armie Hammer dans la Batcave.

Bien avant le début de la franchise de films DC Extended Universe, Warner Bros avait développé un film Justice League qui devait être dirigé par le réalisateur de Mad Max: Fury Road, George Miller. Le projet, intitulé Justice League Mortal, aurait comporté une distribution d’ensemble qui incluait Armie Hammer comme Batman.

Malheureusement, une combinaison de circonstances malheureuses a finalement conduit à l’annulation de la Justice League Mortal. Cependant, les illustrations et les photos qui ont fait surface en ligne au fil des ans ont donné aux fans un aperçu de ce à quoi la Justice League Mortal aurait pu ressembler et la dernière illustration du concept nous donne un aperçu du Batman d’Armie Hammer dans la célèbre Batcave.

Vous pouvez consulter le concept art dans le post ci-dessous.

Que pensez-vous de l’illustration du concept? Pensez-vous qu’Armie Hammer aurait été un bon Batman? Êtes-vous déçu que le film de George Miller n’ait jamais vu le jour? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

En plus d’Armie Hammer en tant que Batman, Justice League: Mortal aurait également regardé D.J. Cotrona comme Superman, Megan Gale comme Wonder Woman, Common comme Green Lantern, Santiago Cabrera comme Aquaman, Adam Brody comme The Flash, Hugh Keays-Byrne comme Martian Manhunter, Jay Baruchel comme Maxwell Lord et Teresa Palmer comme Talia Al Ghul. Le dernier acteur de Star Trek, Anton Yelchin, était également à bord en tant que Wally West.

The Caped Crusader devrait revenir sur grand écran dans un nouveau film réalisé par Matt Reeves intitulé The Batman. Le film mettra en vedette Robert Pattinson dans le rôle de The Dark Knight et devrait sortir en salles le 25 juin 2021.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur Justice League Mortal et Armie Hammer’s Batman, car elles pourraient se dérouler.

Source: Instagram

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.