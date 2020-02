Le Batman Fan Art nous montre la combinaison de Robert Pattinson en couleur

Le Batman le réalisateur Matt Reeves a dévoilé notre premier regard sur Robert Pattinson dans le Batsuit d’une manière unique cette semaine. Le test de la caméra qu’il a partagé sur les médias sociaux était une bobine d’images morose et faiblement éclairée qui a blanchi l’acteur dans un éclairage rouge. Alors que les fans ont été époustouflés par l’aperçu, beaucoup sont toujours impatients d’obtenir une image correcte de haute qualité de Pattinson dans la cape et le capot. Et pendant que nous attendons patiemment que le studio s’y attarde, de talentueux fans artistes travaillent actuellement avec ce que nous avons.

L’artiste numérique Datrinti, par exemple, a créé cette pièce incroyable qui réalise le Batman en couleur. L’artiste a fait un travail formidable sur l’image pour la faire apparaître en HD, avec l’ajout des oreilles sur le capot, qui n’étaient pas révélées dans la séquence originale. Le choix de la coloration semble également parfait, compte tenu de ce que nous pouvons distinguer dans la promo. Il est peu probable qu’il y ait des bleus et des jaunes dans ce costume, donc aller avec un mélange de noir et de gris gunmetal est une décision intelligente.

Bien sûr, il y a eu beaucoup de critiques sur la conception de la combinaison sur les réseaux sociaux, beaucoup plaisantant à ce sujet ressemblant plus à un costume Daredevil. Cela était probablement dû principalement à l’éclairage rouge et au manque d’oreilles. Comme vous pouvez le voir avec cette photo retouchée, il ne fait aucun doute que c’est un excellent costume de Batman. Le seul ajout risqué est ce collier, qui ne fait généralement pas partie du look du personnage. Ça va prendre un certain temps pour s’y habituer, c’est sûr.

Il est également important de mentionner qu’il est possible que Pattinson puisse revêtir deux costumes différents dans le film. We Got This Covered a entendu dire qu’une deuxième tenue pourrait faire ses débuts plus tard dans le film, ce qui serait un peu plus classique – éventuellement même avec des lentilles blanches. C’est passionnant à entendre, mais ce premier costume sera sans aucun doute celui que nous verrons beaucoup à l’approche de Le BatmanSortira le 25 juin 2021.