Le Batman inclut deux nouveaux méchants dans son casting

Le Batman veut raconter l’histoire définitive de la chauve-souris de Gothic City. Ou du moins, c’est exactement ce qu’il semble lorsque vous continuez à ajouter de plus en plus de personnages à votre distribution et, en particulier, de nouveaux méchants qui rendront sûrement la vie très difficile à Bruce.

Selon AV Club, la nouvelle itération de Batman, de Matt Reeves, vient d’inclure dans son casting les jumeaux Charlie et Max Carver, surtout connu pour avoir participé à la série télévisée Desperate Housewives, Teen Wolf et The Leftovers. Le site dit que les jumeaux Carver apparaîtront avec Robert Pattinson dans The Batman … mais pas comme nous aimerions les voir, en jouant les Wonder Twins de The Justice League, mais en tant que méchants.

S’il convient de souligner que ces informations ne sont pas encore officielles, AV Club Il spécule que les frères Carver pourraient devenir les jumeaux Min et Max, les sbires de Two-Face, ou qu’ils pourraient également donner vie à Tweedledum et Tweedledee. Ils soulignent même qu’ils pouvaient également jouer les Trigger Twins qui sont apparus pour la première fois All-Star Western # 58 de 1951, et que dans Detective Comics # 667 ont été réinventés sous les noms de Tom et Tad et qui faisaient partie de la Société secrète de Super méchants

Le batman Il sortira en juin 2021. Le casting comprend également Zoe Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme The Riddler, Colin Farrell comme The Penguin, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Jeffrey Wright comme Jim Gordon.