Le Batman pourrait être retardé alors que le coronavirus continue de se propager

Bien que Warner Bros ait initialement prévu de maintenir leurs productions à gros budget en mouvement, l’augmentation drastique des cas de coronavirus dans le monde, ainsi que les restrictions imposées quotidiennement aux pays, ont forcé le studio à suivre pratiquement tout le monde à Hollywood en fermant indéfiniment leurs films.

L’industrie du film et de la télévision est confrontée à une perte pouvant atteindre 20 milliards de dollars de revenus cette année alors que la planète entre en état de verrouillage pour tenter de contenir la propagation de la pandémie, avec des sorties majeures comme Black Widow, Mulan et No Il est temps de mourir tous en attente de nouvelles dates une fois que la crise aura finalement pris fin, et maintenant nous entendons cela Le Batman pourrait également finir par être repoussé, malgré le fait que le dernier redémarrage du Dark Knight ne devrait pas sortir en salles avant juin 2021.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit qu’Ashoka Tano devait figurer dans la saison 2 de The Mandalorian, et que Transformers était en cours de redémarrage, ce que nous savons tous les deux vrai – Warner Bros.ne sait pas quand il tire pourra reprendre sur la photo et en tant que tel, le studio envisage déjà un retard étant donné que cela pourrait prendre des mois pour que les principaux acteurs de la distribution redeviennent disponibles.

Un film comme Le Batman comporte beaucoup de pièces mobiles, avec des centaines de membres d’équipage requis et un long temps de post-production nécessaire pour les effets visuels et l’édition, donc même si nous sommes encore à 15 mois de la sortie proposée, le fait que personne ne puisse déterminer exactement quand le pire du Coronavirus sera derrière nous et Matt Reeves peut appeler à nouveau l’action signifie que les fans devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour voir Robert Pattinson sous la cape et le capot. C’est malheureux, bien sûr, mais il est clair que la production ne peut pas avancer en ce moment et nous devons tous attendre que la propagation du virus ralentisse avant que les choses ne reprennent normalement.