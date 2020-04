Le Bayern Münich reprend l’entraînement

Munich.- Après quelques semaines de cyber-sessions en raison de la pandémie de COVID-19, le Bayern Munich est retourné lundi dans des camps d’entraînement sur la Säbener Strasse en petits groupes de joueurs.

“Toutes les mesures d’hygiène ont été strictement respectées par la politique gouvernementale et les autorités compétentes pour arrêter la propagation du coronavirus”, a expliqué l’entité bavaroise dans un communiqué.

La séance consistait en une routine d’échauffement, des exercices de course à pied et des tirs au but, bien que le stratège Hans Flick ait donné la priorité à la formation technique des joueurs, y compris le gardien Manuel Neuer, capitaine de l’équipe, qui a exprimé sa joie de retourner au gazon.

“C’était une sensation très inhabituelle d’avoir une séance d’entraînement en petit groupe aujourd’hui, mais c’était aussi agréable de revoir mes coéquipiers en personne”, a déclaré le gardien de but.

Neuer en a profité pour remercier le club et le personnel chargé de respecter les mesures sanitaires afin que la formation puisse se terminer “en ces temps difficiles”.

A neuf jours de la Bundesliga, le Bayern est le meilleur chien du classement avec 55 points, soit quatre de plus que le Borussia Dortmund, son plus proche poursuivant du classement.