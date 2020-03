Le beau clin d’œil de Mercerdes Milá aux expulsions de «Big Brother» et à la crise des coronavirus

Mercedes Milá a couvert plusieurs nouvelles dans les médias depuis le début de la crise des coronavirus. Et est-ce que le présentateur elle s’est retrouvée isolée à Rome, endroit où il enregistrait l’émission «Scott et Milá», au milieu de toute la demande, j’avais des mesures restrictives de mobilité. Mais heureusement, le journaliste a pu rentrer en Espagne, où il se conforme à l’isolement préventif ordonné par les autorités.

La présentatrice a déjà déclaré que dès qu’elle serait rentrée à la maison, elle allait “s’enfermer” et il semble qu’il le porte avec le maximum d’humour possible, car l’hôte éternel et connu de ‘Big Brother’ a partagé une publication sur son compte Instagram dans laquelle ils ont imité le moment où la quarantaine se termine avec le phrase mythique avec laquelle il annonce les expulsions.

La publication sur son compte Instagram contenait également un défi: #ConfesionarioYoMeQuedoEnCasa, dans lequel il demande à ses partisans de s’enregistrer dans leurs maisons comme s’ils étaient dans le confessionnal du programme et de dire au super leurs pensées. Il partage également ceux qu’il aime le plus, commentant les nominations qui sont faites entre parents.

Votre message d’encouragement

“Les fans de” Big Brother “se souviendront des dizaines de fois où j’ai remercié les candidats leur bravoure et leur générosité pour avoir participé à cet enfermement entouré de caméras et de microphones. Maintenant, beaucoup le comprendront mieux “, a-t-elle écrit dans sa publication, reconnaissant la difficulté de cet isolement. La présentatrice admet qu’une” coexistence aussi étroite peut devenir insupportable “, mais que grâce à son chien Scott et aux livres qu’il tient bien.

.