Le beau-père d’Enrique Iglesias perd la vie en tant que victime du coronavirus | Instagram

Homme d’affaires Carlos FalcOu, qui était le beau-père du célèbre chanteur Enrique Iglesias, a décédé ce vendredi à 83 à cause de coronaviruOui, il avait été testé positif et était considéré comme un patient à risque.

Falcó était hospitalisé dimanche dernier urgence dans le Fondation Jiménez Díaz de Madrid, en Espagne, après un test positif pour le coronavirus.

Tamara Falcó, la seule fille qu’il a procréé pendant son mariage avec le mère d’Iglesiasa partagé un message émotionnel et l’image vers son père sur son compte Instagram officiel.

Cela pourrait vous intéresser: Rihanna a fait don de 5 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus

Hier, c’était S. José et j’ai oublié de poster. Cette photo décrit ma relation avec mon père. Papa, tu n’as pas d’ig, mais comme toujours tu découvres tout ce que je fais, tu sais que je t’aime et tu es le meilleur père que je puisse souhaiter “, a déclaré Tamara.

La dernière fois que le marquis a été vu, c’était dans un acte public du 7 mars, quand il a assisté à une corrida à Illescas, Tolède.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

En raison de son âge avancé, Falcó était considéré comme un patient à haut risque alors elle ne pouvait plus le supporter et a commencé à empirer.

Carlos est né dans la Casa de las Dueñas de Séville au sein d’une famille aristocratique et très proche de la Famille royale.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Falcó a avoué que son grand maîtrer avait été Preysler, mais malheureusement leur mariage n’a pas duré très longtemps, car elle a préféré la vie sociale de la capitale plutôt que la vie dans la campagne de Valpedusa que le marquis avait et à cause de cela ils se sont séparés.

Ils se sont mariés près de cinq ans et malgré leur séparation, Falcó et Preysler ont toujours ils avaient un grand respect Entre lui et lui, il n’a jamais caché son amour pour elle.

Vous pouvez également lire: Adamari López partage le résultat de son test de coronavirus

Malheureusement Espagne est l’un des pays les plus touchés par le coronavirus dans le monde entier.

.