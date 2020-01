Le bébé de Drake, maman Sophie Brussaux, fait étalage de son corps en bikini pendant les vacances sur l’île

Abs pendant des jours.



Le rappeur OVO n’est pas le seul à vivre sa meilleure vie. Alors que des rumeurs circulent à propos de l’achat par Drake d’une chaîne de diamants d’un million de dollars, Sophie Brussaux, la mère de son fils Adonis, fléchit son corps de bikini sur les réseaux sociaux. Sophie ne poste pas trop souvent sur sa page Instagram, à part les rencontres occasionnelles avec le pape où elle lui offre une peinture qu’elle a créée, mais maintenant elle est de retour pour faire étalage de ses vacances de luxe.

Dans un article, Sophie montre son collier de citrine en remerciant la société qui l’a créé pour elle. Sur une autre photo, elle pose et montre ses “vibrations Xena” alors que le soleil se couche derrière elle. Plus sur son histoire Instagram, le temps de repos et de relaxation des Sophie et des îles Caïques est complété par un selfie pris sur une falaise au bord de l’océan.

Elle est également vue dans sa salle de bain, toujours en bikini, posant dans le miroir. Elle a écrit sur le clip qu’elle est «heureuse, mais je m’ennuie de la salle de gym. L’ancienne artiste professionnelle devenue star de cinéma adulte semble profiter de sa courte pause des fonctions de maman, alors jetez un œil aux vacances de l’île de Sophie aux îles Turques et Caïques ci-dessous.

