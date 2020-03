Le bébé présumé de maman du futur veut qu’il soit sanctionné pour l’accuser de fraude

La future maman présumée de bébé, Eliza Seraphin, défend sa capacité à revendiquer l’indigence dans une affaire de paternité.



Au cours de plusieurs mois, Future et sa prétendue petite maman, Eliza Seraphin, se sont mutuellement accusés, tant dans la salle d’audience que sur les réseaux sociaux. Seraphin prétend que Future est le père de sa fille de 10 mois, Reign Wilburn, et a même coopté le nom de famille du rappeur pour prouver son point de vue. Devant le tribunal, Future a répondu à la demande de pension alimentaire pour enfants de Séraphin en remettant en question sa crédibilité. Il l’a accusée de qualifier sa fille de “chèque de bébé”, insinuant qu’elle est tombée enceinte à dessein afin de lui siphonner des fonds. Il aurait également demandé au juge d’ordonner à Seraphin de subir une évaluation psychiatrique pour déterminer si des problèmes mentaux l’avaient peut-être amenée à fabriquer toute cette histoire.

Paras Griffin / .

Seraphin en a assez de Future diffamant son nom et souligne qu’elle veut juste que son seul souhait soit exaucé: “JUST TAKE THE TEST” (comme le lit sa biographie Instagram). Il a été rapporté la semaine dernière que le tribunal avait finalement ordonné à Future de passer le test ADN pour établir s’il était le père ou non.

Alors que vous supposeriez que les résultats des tests pourraient régler le problème et épargner à tout le monde le drame collatéral, quelque chose d’autre est apparu dans le cas. Selon Bossip, Seraphin a demandé au tribunal de sanctionner Future pour l’accuser de fraude. L’artiste de “Life Is Good” a affirmé que le fait que Séraphine avait déclaré qu’elle était indigente dans le procès était faux et équivalait à un parjure. Alors qu’il insistait sur le fait que Seraphin avait des comptes bancaires et un nouveau SUV, elle a riposté en soulignant que ses comptes ne contenaient presque rien (comme 4 $ et 9 $) et qu’elle loue cette voiture. La profession d’influenceuse de Seraphin lui permet de gagner sporadiquement de l’argent sur les publications sur les réseaux sociaux, mais elle tombe toujours en dessous du seuil de 2500 $ pour prétendre à l’indigence en Floride. Nous vous tiendrons au courant de la façon dont les tribunaux gèrent cette évolution.

