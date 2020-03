Le bébé Yoda du mandalorien est maintenant un char de l’armée américaine

Le Mandalorien était sans aucun doute une grande série, mais Disney doit une grande partie de son succès à l’adorable Baby Yoda, qui est apparemment maintenant un tank de l’armée américaine.

Si rien d’autre, le nouveau spectacle de Jon Favreau était une bouffée d’air frais pour la franchise Star Wars, introduisant les téléspectateurs d’un autre côté de la galaxie loin, très loin où l’ancienne bataille entre les Sith et les Jedi n’est plus la pièce maîtresse de la conflit. De plus, l’histoire était intime, tournant uniquement autour d’un chasseur de primes qui tentait de se frayer un chemin dans la galaxie. En tant que tel, nous n’avons pas pu voir de dilemmes menaçant le monde comme la saga Skywalker, mais compte tenu de la puissance brute de Baby Yoda, qui pourrait encore changer dans les saisons futures.

L’importance de l’enfant va au-delà du fait qu’il est un puissant utilisateur de Force. En fait, certains diraient que Baby Yoda est déjà un nom familier en raison de son charme irrésistible et Disney serait sage d’utiliser sa popularité écrasante pour compenser la trilogie Sequel terne dans un avenir proche.

Aussi populaire qu’il soit, cependant, qui aurait pensé que l’armée américaine déciderait d’honorer le personnage en nommant un char après lui?

Comme vu ci-dessus, le compte officiel de l’armée américaine a récemment tweeté cette photo avec les mots “#MayTheForceBeWithYou”, annonçant qu’ils ont décidé de nommer un véhicule blindé M1 Abrams “Baby Yoda” de la nouvelle série Web de Disney. Voici le message officiel sur Twitter:

“#Que la force soit avec toi! Les véhicules blindés du 3e Infantry M1 Abrams sont alignés et prêts pour l’inventaire après les opérations de chargement conclues sur le navire américain Roll-On Roll-Off, pour #DefenderEurope 20 à Savannah, en Géorgie. »

Certains pourraient dire que cela porte trop loin l’amour pour Baby Yoda, mais pensez-y une seconde; l’enfant a déjà prouvé qu’il est une force avec laquelle il faut compter dans la première saison de Le Mandalorien, est-ce donc surprenant de voir un char dans l’armée américaine qui porte son nom?