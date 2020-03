Le berceau du pays, touché par le coronavirus

▲ À Nashville, dans le Tennessee, ils ont ordonné à des entreprises non stratégiques de fermer temporairement et aux personnes de rester chez elles autant que possible pour freiner la propagation du coronavirus.

Ap

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a10

Nashville, Tennessee., Dans un entrepôt de MooTV, une entreprise de production vidéo en direct à Nashville, Tennessee, de grandes étagères débordent d’écrans vidéo, de câbles et d’enjoliveurs qui seraient normalement sortis, avec Brad Paisley, Chris Stapleton ou Dierks Bentley. À une extrémité se trouve un bar vide avec des barils de bière où les fans se sont assis sur une scène à côté de Paisley.

Quelques semaines plus tôt, l’endroit bourdonnait d’activité.

En quelques jours, notre calendrier est à 100% vide, ce qui signifie aucun revenu et beaucoup de bouches à nourrir, a déclaré Scott Scovill, propriétaire de MooTV.

La musique live, les concerts, les festivals, les cérémonies de remise des prix et autres spectacles se sont interrompus il y a quelques semaines au milieu des inquiétudes concernant la propagation du nouveau coronavirus. Pour des milliers d’employés travaillant dans les coulisses, le monde est devenu beaucoup plus silencieux.

Les concerts représentent une partie importante de l’industrie des événements en direct de plusieurs milliards de dollars qui a prospéré ces dernières années, même si les ventes record ont diminué. Mais cette industrie est tombée du sommet à des niveaux sans précédent en quelques jours seulement.

Mois sans revenu pour les travailleurs de l’industrie

Les travailleurs qui vivent de spectacle en spectacle pour soutenir des musiciens, des sports, des festivals et d’autres événements en direct pour un public de masse sont soudainement confrontés à des mois sans revenus et sans idée précise des événements qui pourraient être repris. Beaucoup sont des entrepreneurs indépendants, ce qui signifie qu’ils n’ont pas le soutien d’une entreprise qui les entretient dans les moments difficiles ou leur fournit une assurance maladie ou des congés de maladie. L’activité de concerts est également très temporaire, avec beaucoup moins de spectacles en hiver, ce qui signifie que beaucoup dépendaient des spectacles de printemps et d’été lorsque le virus les frappait.

Kai Griffin est un tour manager et un directeur de production qui travaille avec la chanteuse country Lorrie Morgan depuis sept ans, en plus de nouveaux groupes émergents. En moyenne, il compte environ 125 spectacles par an. Mais après l’arrivée du virus aux États-Unis, il est sans emploi dans un proche avenir et a très peu d’économies.

Je n’avais presque pas de travail vers la fin de l’année, a expliqué Griffin, 49 ans, père de trois enfants. On économise pour les périodes de sécheresse dans cette industrie. Maintenant, il n’y a absolument rien. Il est sec jusqu’à l’os.

.