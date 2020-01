Le best-seller du New York Times est un film / film Disney +

À ne pas confondre avec la prochaine série de super-héros DC Universe du même nom, Stargirl est un nouveau film original Disney + adapté du roman à succès de Jerry Spinelli New York Times. L’histoire de la majorité suit un jeune homme introverti nommé Leo Borlock (Graham Verchere) qui aime voler sous le radar. Mais quand il rencontre une nouvelle fille sortante, excentrique et confiante nommée Stargirl (Grace VanderWaal), tout change. Voyez par vous-même dans la première bande-annonce de Stargirl ci-dessous.

Bande-annonce de Stargirl

La bande-annonce arrive à l’occasion du 16e anniversaire de Grace VanderWaal, qui incarne le personnage principal de son premier long métrage. Sur la base de cette bande-annonce, cela ressemble à une combinaison de divers films de famille sur des adolescents précoces qui semblent être de vieilles âmes sages au-delà de leurs années et le genre de films indépendants qui ont des filles de rêve de manie pixie jouées par des goûts de Zooey Deschanel et Natalie Portman.

Honnêtement, le film semble un peu ringard dans son exécution, mais il y a le potentiel de quelque chose de décent ici. Il ressemble également au genre de film qui pourrait aider les adolescents qui ont l’impression que les parias sociaux sortent de leur coquille et ont confiance en eux-mêmes, et si ce film aide même un adolescent à ressentir un meilleur sentiment d’appartenance ou à gagner sa confiance en lui, alors c’est ça vaut vraiment le coup.

Peut-être que la partie la plus intéressante de cette bande-annonce est de voir Giancarlo Esposito dans un rôle de mentor au lieu de menacer de battre l’enfer de quelqu’un. Pendant ce temps, le reste des fonctionnalités de distribution Karan Brar, Maximiliano Hernandez, et Darby Stanchfield.

Stargirl est réalisé par Julia Hart à partir d’un scénario qu’elle a écrit avec Jordan Horowitz et Kristin Hahn.

Leo Borlock (Graham Verchere) est un élève moyen au lycée Mica. Il obtient des notes décentes, est membre de la fanfare de l’école et s’est toujours contenté de voler sous le radar. Mais tout cela change quand il rencontre Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), une nouvelle étudiante confiante et colorée avec un penchant pour le ukulélé, qui se démarque dans la foule. Elle est gentille, trouve de la magie dans le banal et touche la vie des autres avec les gestes les plus simples. Ses excentricités et sa personnalité contagieuse charment Leo et le corps étudiant, et elle passe rapidement de l’ignorance et de la ridicule à l’acceptation et à la louange, puis revient en arrière, envoyant Leo sur un tour d’émotions en montagnes russes.

Stargirl en exclusivité sur Disney + sur 13 mars 2020.

