Le billet en main, Salazar doit ajuster sa préparation

Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador a indiqué que pendant cette période difficile pour Covid-19, le gouvernement fédéral a décidé d’augmenter le prix d’achat du maïs auprès des producteurs avec de nouveaux prix de garantie.

Les petits producteurs seront payés une tonne à 5 610 pesos.

Ignacio Ovalle Fernández, chef de la sécurité alimentaire mexicaine (Segalmex) du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (Sader) a précisé qu’il existe deux prix de garantie:

«L’un vise environ un million 600 000 producteurs pauvres, ceux qui en ont le plus besoin et ceux qui le souhaitent, bénéficieront de ce prix; en fait, en ce moment, nous en sommes aux dernières étapes de cette récolte. Le prix y est de cinq mille 610 pesos, mais les producteurs sont également soutenus par 150 pesos d’aide au fret, ce qui équivaut à donner cinq mille 760 de prix ». La quantité fluctue en un million de tonnes de maïs dans l’année.

En outre, il a assuré qu’il existe d’autres producteurs très efficaces qui produisent du maïs d’excellente qualité, on dirait les meilleurs au monde, qui sont des producteurs de Sinaloa, du sud de Sonora, de Tamaulipas et de certains endroits plus isolés, qui sont maintenant le gouvernement de la république va leur garantir un prix de quatre mille 150 pesos la tonne.

Ce sont environ 20 000 producteurs moyens, c’est-à-dire propriétaires de 50 hectares et plus, qui sont achetés jusqu’à une limite de 600 tonnes chacun. Ce qui se passe, c’est que ces producteurs sont très efficaces et produisent entre cinq millions et demi et six tonnes. “A partir des précédents, j’ai dit que nous nous attendions à une récolte d’environ un million de tonnes, nous parlons ici de six et ce sont de magnifiques producteurs.”

Les très gros producteurs, qui n’ont pas besoin de soutien, sont exclus du stimulus, c’est pourquoi il a une limitation de 50 hectares et jusqu’à 600 tonnes chacun. Les gros producteurs de maïs sont payés une tonne de 3 600 pesos sur le marché. Par conséquent, “la relance porte le prix à quatre mille 150, soit plus ou moins 500 pesos au-dessus du prix du marché”, a expliqué Ovalle Fernández.

“Dans ce qui fait les producteurs les plus humbles, le premier prix que j’ai mentionné, nous payons à chacun environ 2 500 pesos de plus d’encouragement, c’est-à-dire que les plus humbles reçoivent beaucoup plus. Mais ces producteurs exemplaires au Mexique méritent également d’être encouragés, c’est moins à cause de leur situation économique, mais avec cela nous garantissons la souveraineté alimentaire ou l’autosuffisance du Mexique au roi de leur alimentation, le maïs “, a-t-il dit.

