Le biographe royal compare Meghan Markle à une “ reine des neiges ” qui a mis un “ ruban de glace ” dans le cœur du prince Harry

Meghan, la duchesse de Sussex a été critiquée pour beaucoup de choses – mais être comparé à une reine des neiges fictive pour avoir rendu le cœur du prince Harry un peu plus froid doit être nouveau. Alors que la poussière commence à se déposer sur le drame de la sortie royale du prince Harry et de Meghan, il reste encore une analyse sur la question de savoir si le prince Harry a été influencé par Meghan pour prendre cette décision drastique.

Le prince Harry et Meghan Markle | Samir Hussein / WireImage

Le prince Harry et Meghan ont annoncé leur plan de «prendre du recul»

En janvier, les Sussex ont annoncé leur décision de “prendre du recul” de leurs fonctions royales dans le but d’échapper au contrôle constant du public et des médias contre lequel ils s’étaient battus. La reine Elizabeth a travaillé avec eux pour finaliser leur plan, le couple devant rompre officiellement leurs liens avec la famille royale à partir de ce printemps.

La déclaration la plus récente des Sussex précisant leur sortie, y compris le détail selon lequel ils n’utiliseront pas le nom de «Sussex Royal», n’a pas bien plu aux experts royaux.

La biographe royale Angela Levin, écrivant pour le Daily Mail, souligne que «le langage est guindé, froid et légaliste, les sentiments juvéniles et en colère», ajoutant que la déclaration «est l’expression d’une irritation enfantine qui insulte la personne la plus admirée de La vie publique britannique. “

Levin prétend que la déclaration a tout à voir avec

Meghan. “Mon expérience du prince Harry est qu’il est charismatique et intuitif,

un homme aux manières impeccables qui est plein de considération pour les autres et de lumières

en présence de ceux qui ont besoin de son aide », écrit le biographe.

Elle ajoute: «Qu’est-il arrivé à ce Harry? Pourquoi est-il dans la position étrange et insidieuse de sembler se ranger du côté de sa femme dans une famille aimante qui comprend la grand-mère de 93 ans qu’il aime beaucoup et qui a été son rocher? »

Elle croit que Meghan a changé Harry

Levin partage en outre que les Sussex «semblent maussades et

ressentiment »et s’inquiète de l’impact que Meghan a sur Harry. En essayant de

comprendre comment le prince Harry a changé, Levin écrit: «Pour moi, il n’y a que

une façon de comprendre sa situation difficile, y compris ce dernier, mal dirigé

explosion. J’ai peur que Meghan soit une femme impulsive et, comme son passé

comportement suggère que lorsqu’elle en a assez de quelque chose ou de quelqu’un, elle

“Passe à autre chose.” “

Levin établit ensuite des comparaisons entre Meghan et un personnage fictif, écrivant: “Je me souviens du conte de Hans Christian Andersen sur La Reine des neiges, aussi belle qu’elle est froide, qui laisse un morceau de glace dans le cœur d’un jeune homme.”

«Captive, prisonnière dans son désert gelé, il est en colère et

indifférent à ceux qui l’aiment vraiment », écrit-elle.

Les critiques ne sont pas satisfaits de leur déclaration

Parmi les points de la longue déclaration de Meghan et Harry,

ils ont fait part de leur intention de cesser d’utiliser le mot «royal» dans le Sussex

Marque royale, mais leurs critiques sont ennuyées par le libellé.

“Alors que le duc et la duchesse se concentrent sur des plans pour

établir une nouvelle organisation à but non lucratif, compte tenu des règles spécifiques du gouvernement britannique

entourant l’utilisation du mot «royal», il a donc été convenu que leur

l’organisation à but non lucratif n’utilisera pas le nom «Sussex Royal» ou tout autre

itération de «Royal», note le communiqué.

De plus, les Sussex partagent: «Bien que la monarchie ou le Cabinet Office n’ait aucune compétence sur l’utilisation du mot« Royal »à l’étranger, le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas l’intention d’utiliser« Sussex Royal »ni aucune le mot «Royal» sur n’importe quel territoire (au Royaume-Uni ou ailleurs) lorsque la transition aura lieu au printemps 2020. »