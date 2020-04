Le BM de NBA Youngboy publie un message suicidaire après avoir poignardé Yaya Mayweather: rapport

Lapattra Jacobs, la femme qui aurait été poignardée par la maman de bébé de Yaya Mayweather et Youngboy Never Broke Again, semble avoir des pensées suicidaires.



Il y a tellement de drame dans la vie du rappeur de 20 ans Youngboy Never Broke Again. Tout juste sorti des talons de sa sortie de 38 Baby 2, l’artiste d’enregistrement prend une pause pour travailler sur lui-même. Il a eu un dur coup aux choses ces derniers mois, en particulier au cours des trente derniers jours après que sa petite amie, Yaya Mayweather, a été arrêtée pour avoir prétendument poignardé l’un de ses bébés mamans.

Yaya Mayweather fait actuellement face à quatre-vingt-dix-neuf ans de prison pour les coups de couteau et sa victime présumée, Lapattra Jacobs, souffre apparemment d’un traumatisme émotionnel profond à la suite de l’attaque. Elle aurait envoyé un message suicidaire sur Instagram Stories le week-end dernier avant de le supprimer et de s’adresser à tout le monde lui envoyant des pensées haineuses.

Paras Griffin / .

“J’espère juste que chaque fois que je m’endormirai ce soir, je ne me réveillerai pas. Je ne peux plus supporter cela”, aurait écrit Lapattra sur la plateforme de partage de photos.

Peu de temps après avoir supprimé le message de son flux, elle en a partagé un nouveau, visant à tous ceux qui l’ont suivie ces dernières semaines.

“Vous me lancez régulièrement des commentaires mauvais comme ce que vous ne me connaissez pas”, a-t-elle déclaré. “Si vous étiez tous à ma place, vous ressentiriez la même chose.”

Espérons que Lapattra Jacobs se porte bien. Elle devrait honnêtement envisager de rendre son compte privé et de réduire son utilisation des médias sociaux parce que, malheureusement, les trolls ne vont pas simplement s’arrêter parce qu’elle a demandé poliment.

