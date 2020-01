«Le bon endroit»: que se passe-t-il maintenant?

Avertissement, cet article contient des spoilers pour le dernier épisode de The Good Place. L’épisode était intitulé “Les lundis, ai-je raison?” Et diffusé le 16 janvier. Sur la base de la fin de l’épisode, certains fans se demandent dans quelle direction le spectacle va prendre.

Le groupe est en route pour le vrai bon endroit

«Les lundis, ai-je raison?» A survolé les conflits auxquels Team Cockroach a dû faire face en concevant le nouveau système de vie après la mort. À la fin de celui-ci, Janet et Michael disent aux quatre humains que la conception du nouveau système leur a valu suffisamment de points pour aller au vrai bon endroit.

L’épisode de Good Place se termine avec Eleanor, Chidi, Jason, Tahani, Michael et Janet embarquant dans une montgolfière rappelant la deuxième saison. Sauf que cette fois, les six d’entre eux vont apparemment se rendre au bon endroit sans aucune torsion.

Bien que ce ne soit pas exactement un cliffhanger, cette fin semble trop facile. The Good Place est connu pour ses rebondissements, donc le groupe se rendant au Good Place avec plusieurs épisodes restants jusqu’à la fin de la série semble suspect.

Peut-être que le groupe sera testé après tout

Dans le récapitulatif de Beth Elderkin pour io9, l’écrivain se demandait si Michael, Janet et les quatre humains subiraient des tests une fois arrivés au bon endroit. Cela a du sens, étant donné que «les lundis, ai-je raison?» A montré aux membres du groupe chacun traitant à nouveau de leurs propres défauts et conflits.

«Je pensais que la façon dont les problèmes étaient soulevés était un peu artificielle, mais cela montrait qu’ils existaient toujours. Ils ne sont pas tout à fait prêts pour le Good Place et j’ai le sentiment qu’ils vont être testés après tout, tout comme ils l’étaient lorsqu’ils sont arrivés dans l’au-delà. La seule question est: comment vont-ils faire? », A écrit Elderkin.

Certains fans pensent que le groupe s’ennuiera avec le Good Place

Les téléspectateurs du spectacle ont vu les architectes du Good Place, et ils sont, en quelque sorte, ennuyeux. Leurs personnalités impliquent de céder à toutes les demandes, même si elles proviennent d’un démon de Bad Place. Ils sont également incroyablement gentils et sans conflit.

Malgré l’amélioration des six personnages principaux, ils ne correspondent toujours pas à ceux connus pour vivre au Bon endroit. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Depuis des années, les membres de la Team Cockroach sont mis au défi, les forçant à évoluer. Les défis rendent la vie intéressante, alors est-il possible que le groupe s’ennuie réellement une fois arrivé? Certains fans semblent le penser.

«Mais je pense qu’ils arriveront au bon endroit et finiront par le détester. Ce sera trop parfait. Ils s’ennuieront sans même un petit conflit. Au lieu de cela, ils choisiront d’être des participants dans les quartiers et d’aider les autres à entrer dans le bon endroit », a écrit un utilisateur de Reddit.

“Mike Schur a dit qu’il y avait une raison pour laquelle les membres du comité Good Place étaient tous habillés comme ça. Et en fonction de la façon dont ils agissent, je pense que l’environnement crème de blé milquetoast du bon endroit sera insupportablement terne pour notre groupe une fois qu’ils y seront », a spéculé un autre utilisateur de Reddit.

Ils ont poursuivi: «Je pense qu’ils découvriront que leur bonne place personnelle sera l’aventure continue de s’efforcer d’aider l’humanité à s’améliorer dans l’au-delà. Ils ont trouvé leur but en se sentant bien dans le bien. Ce n’était peut-être pas l’endroit idéal quand ils sont morts pour la première fois, mais ils ont tous grandi au-delà de cela. “