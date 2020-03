Le boss de ‘The Walking Dead’ taquine un film solo pour la Michonne de Danai Gurira

Le responsable du contenu de Walking Dead, Scott M. Gimple, a commenté la possibilité de voir un film autonome pour la Michonne de Danai Gurira.

Dimanche, Danai Gurira a fait sa dernière apparition régulière dans The Walking Dead après avoir incarné Michonne dans la série depuis la troisième saison. Cependant, le dernier épisode ouvre également la possibilité de futures aventures pour la Michonne de Danai Gurira en lui faisant rencontrer un nouveau groupe tout au long de son voyage pour retrouver Rick Grimes, dont elle a appris qu’il avait peut-être survécu à l’explosion du pont qui aurait été tué.

La franchise The Walking Dead devant s’étendre avec trois longs métrages mettant en vedette Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes, de nombreux fans de la série soupçonnent que la Michonne de Danai Gurira pourrait désormais figurer dans au moins un de ces projets. Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, le responsable du contenu de la série, Scott M. Gimple, a noté qu’il était «juste» de supposer que Danai Gurira pourrait reprendre son rôle de Michonne dans l’un des prochains films, mais a également suggéré qu’elle pourrait recevoir sa propre histoire ainsi que:

«Est-il juste de supposer? Il est tout à fait juste de supposer cela. Il pourrait même y avoir sa propre histoire en cours de route. Une partie de cela a à voir avec la façon dont nous jouons avec l’histoire en ce moment. Il y a ce tout nouveau volet d’histoire ouvert avec son départ. Angela et moi avons parlé de manière très large au début de la saison qu’avec Michonne, qui a arrêté et aidé quelqu’un à Andrea, cela a changé sa vie. Nous regardons ces histoires comme: «Quel était le but de son histoire? De quoi s’agissait-il? »À la fin de son voyage, où elle a ces indices incroyables sur Rick et une direction à suivre, elle s’arrête toujours pour aider quelqu’un. Voilà qui elle est et qui elle est devenue. À certains égards, même si elle a beaucoup d’histoire devant elle, cela complète son voyage sur The Walking Dead .:

Cependant, Scott M. Gimple a ajouté qu’à ce stade, tous les plans qu’ils ont pour la Michonne de Danai Gurira ne sont que des ambitions à ce stade et rien de concret n’a été fixé:

«Avec les films, nous avons définitivement des projets. Mais même au-delà des plans actuels, j’ai quelques ambitions. Je l’aime avec Rick ensemble, mais j’adore la voir comme la seule piste à part entière. Il se trouve qu’il y a beaucoup de terrain d’histoire à couvrir. Mais vous avez raison: ce sont des ambitions. En ce moment, les plans ont à voir avec le long métrage. “

Aimeriez-vous voir Danai Gurira revenir pour un film autonome sur Michonne? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de The Walking Dead saison 10:

Quelques mois après la fin de la saison 9, les communautés collectées sont toujours confrontées aux séquelles de l’horrible démonstration de pouvoir d’Alpha, respectant à contrecœur la nouvelle frontière qui leur est imposée, tout en s’organisant en une force de combat de style milice, se préparant à une bataille qui peut être inévitable.

The Walking Dead met en vedette Norman Reedus, Melissa McBride, Danai Gurira, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand, Jeffrey Dean Morgan, Khary Payton, Cooper Andrews, Callan McAuliffe, Nadia Hilker, Eleanor Matsuura, Lauren Ridloff, Cailey Fleming, Cassady McClincy, Ryan Hurst et Samantha Morton comme Alpha.

The Walking Dead est diffusé à 21 h 00. sur AMC.

Source: The Hollywood Reporter