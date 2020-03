CS Soapbox: Le bouton de panique de Walking Dead est une scène de sexe Negan

On pourrait dire que les conteurs ont frappé un bouton de panique métaphorique lorsque les choses ne sont plus intéressantes; ils jettent des stimuli dans le mélange pour sortir le public de l’apathie, du sang, des explosions et des scènes de sexe. Aucune émission de télévision n’a été aussi efficace dans ces types de tactiques de Je vous salue Marie que Les morts qui marchent.

La première mi-saison de Les morts qui marchent paniqué et a donné à Negan une scène de sexe. Eh bien, ce n’était pas une scène de sexe; cependant, des mégots ont été vus. Le drame zombie inégal d’AMC, qui se trouve maintenant dans sa neuvième saison, a pris l’habitude de freiner les images horribles dans le cerveau d’un spectateur. La discombobulation résulte souvent d’épées de samouraïs violemment utilisées, de battes de baseball, de fleurs (pas vraiment) et des dents de Rick Grimes. Cette habitude d’utiliser du sang pour faire avancer l’histoire est devenue le bouton de panique de l’émission ces dernières saisons. Lorsque le spectacle est à son meilleur, c’est un mélange parfait d’horreur de survie et de caractérisation – utilisant un traumatisme pour raconter un récit édifiant sur les idiosyncrasies de la psyché humaine, notre capacité à être cruel ainsi qu’à s’adapter et à guérir.

À la manière de Marvin Gaye-esque, la série a utilisé la romance pour guérir… bien sûr, avant que les amoureux ne soient tués ou radiés dans une autre propriété bancable. Les branchements les plus mémorables de Les morts qui marchent sont celles de Shane et Lori, Glenn et Maggie, et Rick et Michonne, jusqu’à présent. Une bonne scène de sexe devrait faire avancer l’intrigue. Ce dernier raccordement ne fait pas cela.

Dans le 9e épisode de la saison 10 intitulé «Squeeze», Negan (Jeffrey Dean Morgan) s’est officiellement infiltré / assimilé au camp des Whisperers. Alpha (Samantha Morton) tient à le remercier de l’avoir informée de la possibilité qu’un de ses disciples ne soit pas fidèle. Elle lui dit de se déshabiller puis de se retourner. Après nos bandes de voleurs adorables mais sadiques, il est révélé qu’Alpha est également nue, à l’exception de son masque en peau humaine. “Vous êtes un homme grossier … Je pensais que vous pourriez vouloir une récompense grossière”, dit le rêve mouillé de Hannibal Lecter. Sans surprise, Negan creuse cela (tant qu’elle ne lui coupe pas la tête à la manière d’une mante religieuse). La caméra fait alors un zoom arrière et nous voyons les deux arrière-train alors qu’ils s’embrassent.

Alerte spoil! Dans les bandes dessinées de Robert Kirkman, Negan infiltre les Whisperers pour tuer Alpha et ramener sa tête à Alexandrie comme preuve de sa loyauté. Bien sûr, cela déclenche une guerre. La seule raison d’avoir le raccordement des deux personnages dans le spectacle serait de rendre cette torsion plus surprenante. Sauf que ce ne sera pas surprenant. Ce qui serait surprenant, c’est que Negan soit sincère à propos de sa conversion Whisperer. Sauf qu’il ne l’est pas.

Il est peu probable qu’AMC se soucie de la façon dont les fans ont immédiatement pris les médias sociaux pour exprimer leur dégoût et leur indignation face à cette scène grotesque. Cependant, la «scène de sexe» inutile de Negan et Alpha a fait des merveilles pour aider à augmenter les cotes de l’émission. Le nombre de téléspectateurs de “Squeeze” était le plus élevé de cette saison; selon Deadline, 3,5 millions de personnes se sont connectées pour voir trois visages sucer le visage simultanément. Il convient également de dire que la première de mi-saison était toujours la première de mi-saison la moins bien notée de l’histoire de la série. Cette connexion amoureuse particulière et sa réflexion ultérieure sur les évaluations ne sont pas différentes de divers appâts et commutateurs de Les morts qui marchent’s passé.

La saison 6 de l’émission a jeté de nombreux cliffhangers sur le public. Il y avait la plongée dans une benne à ordures de Glenn dans l’épisode 3 qui donnait l’impression qu’il s’était noyé dans une mer de marcheurs, l’épisode 15 s’est terminé avec Daryl se faisant tirer dessus (la scène éclaboussée de sang insinuant qu’il avait été tué), et la principale allumette de la finale de la saison : dont le cerveau avait frappé Negan? Après avoir passé toute la saison morte ennuyé par un cliffhanger aussi banal, les fans ont de nouveau été appâtés lors de la première de la saison 7; tout le monde pensait que Glenn serait la victime de Negan (parce qu’il avait été dans les bandes dessinées de Kirkman) mais Abraham a été le premier à rencontrer Lucille… puis Glenn. Deux victimes au lieu d’une. L’épisode le plus glorieux de l’histoire de la série a eu beaucoup de fans de longue date poussant leurs boutons de panique et quittant la série pour de bon.

Les morts qui marchent se transforme en un exercice sombre et morne de rinçage et de répétition. L’épisode de la semaine dernière a vu Daryl et le groupe principal des Alexandriens piégés dans une grotte. Pourquoi? Nous avons vu nos héros échapper à des situations pires qu’auparavant. Si ce n’était pas assez terne ou sombre (à la manière de Battle of Winterfell), les scénaristes ont essayé de nous duper encore une fois en prétendant que Connie et Magna sont en fait en difficulté / mortes. Prédiction: L’absence de Connie sera traînée pendant que Daryl s’occupe de ses sentiments et se déshabille finalement dans les bois avec elle quand elle reviendra.

Cela ne veut pas dire que la série n’est pas encore populaire et il convient de mentionner que le 10e épisode de la saison 10, “Stalker”, était fantastique. Cependant, avec ce qui semble être un nombre égal de coups sûrs et manqués, AMC a beaucoup confiance en Les morts qui marchent marque. Le nouveau spin-off appelé Les morts qui marchent: Monde au-delà devrait être présenté en première cette année, Craindre le mort-vivant sont en route, et Rick Grimes jouera dans sa trilogie théâtrale retardée (si cela se produit réellement). La série des vaisseaux-mères ne semble pas avoir de fin de partie en vue, même si les bandes dessinées sont terminées depuis. Il n’est pas injuste de se demander comment un spectacle sans récit / objectif global sera capable de la longévité perçue par AMC.

Le spectacle n’est pas le phénomène culturel qu’il était lors de sa sortie en 2010. Avec ses 16 saisons d’épisodes, le spectacle contient une quantité démesurée de marche et de conversation. Un point bas de la série a été la marche de la saison 4 vers Terminus; les épisodes à l’intérieur de Terminus étaient super et peut-être valaient-ils tout le mélodrame qui l’a précédé. Cependant, il est indéniable que le spectacle est parfois vraiment très ennuyeux.

Les morts qui marchent est l’une des rares émissions télévisées à avoir reçu trop de temps. Tout le monde en voulait plus Breaking Bad et Jeu des trônes parce qu’il me semblait qu’il y avait plus d’histoires à raconter. Les morts qui marchent fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver des histoires, souvent de la manière la plus déprimante et absurde possible.

Les morts qui marchentLa tendance à frapper le bouton de panique pourrait suffire à le maintenir en vigueur ou non. La bande dessinée de Kirkman a depuis pris fin et bien qu’elle se soit déroulée avec élégance, il n’y a pas eu de révélations «d’ensemble» énormes pour l’écrivain d’AMC. Une fois que le spectacle aura épuisé tous les gros méchants des bandes dessinées, il devra commencer à trouver de nouveaux antagonistes. Peut-être que ces antagonistes seront géniaux. Peut-être qu’ils trouveront un remède à l’apocalypse zombie (ou au moins au coronavirus) – le plus grand écart narratif de sa source jusqu’à présent. L’émission peut trouver une excuse pour continuer éternellement si elle le souhaite. Tant que les gens continueront de nous écouter, nous verrons l’arrière de chaque personnage.