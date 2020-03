Le box-office atteint zéro pour la première fois depuis 1994 en raison d’un coronavirus

La crise actuelle des coronavirus ne montre aucun signe de ralentissement, des milliers de nouveaux cas étant signalés quotidiennement dans le monde et pratiquement tous les horizons sont paralysés par la propagation continue de la pandémie. Des millions de personnes restent à la maison pour s’isoler, seuls les services essentiels étant maintenus ouverts, toutes les autres entreprises fermant leurs portes pour le moment.

En tant que passe-temps le plus populaire de la planète, la fermeture de théâtres partout allait toujours avoir un effet catastrophique sur le cinéma, Hollywood devant perdre 20 milliards de dollars de revenus en raison du Coronavirus et d’un grand nombre de superproductions à gros budget avoir leurs dates de sortie reportées à plus tard dans l’année, quand le pire sera, espérons-le, derrière nous.

Le box-office national a enregistré le plus bas brut cumulé entre les dix premiers en 22 ans le week-end dernier, mais avec moins de 300 théâtres actuellement ouverts aux États-Unis sur près de 6000, les choses ont empiré. Pour la première fois depuis 1994, le total déclaré pour les films en sortie de la semaine est un zéro inquiétant.

Bien que les studios soient encore sur le point de perdre d’énormes quantités de revenus en raison de la fermeture généralisée des salles de cinéma, de nombreux titres qui pourraient être trouvés dans le top 10 de la semaine dernière sont déjà disponibles en téléchargement numérique ou devraient arriver sous peu, y compris Pixar. Onward, The Hunt, The Invisible Man, Bloodshot et Sonic the Hedgehog, dans le but d’apaiser les fans qui ont été interdits de sortir et de les voir sur grand écran.

Nous vivons vraiment à une époque sans précédent et, malheureusement, il pourrait s’écouler un certain temps avant que le box-office ne commence à se redresser, en particulier avec un calendrier de sortie estivale pour certains des films les plus attendus de l’année encore enveloppés de mystère pour le moment.