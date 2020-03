Le box-office chinois prend un coup massif alors que la crise du coronavirus se propage

le Coronavirus la crise continue de s’aggraver et montre peu de signes de ralentissement. Maintenant, il semble que le box-office chinois ait été infecté, subissant un coup considérable à la suite de cette épreuve alarmante.

Le coronavirus a déjà commencé à affecter l’économie mondiale et ce n’était qu’une question de temps avant que l’industrie cinématographique ne commence à en ressentir les effets. La Chine, le deuxième plus grand marché cinématographique de la planète, est désormais moins concentrée sur la prochaine grande sortie, ayant priorisé ses préoccupations en matière de santé et de sécurité publiques. Cela a conduit à des pertes au box-office qui ont dépassé les 200 millions de dollars et plus encore.

Selon Variety, depuis que le virus COVID-19 est apparu pour la première fois il y a deux mois à Wuhan, en Chine, le box-office du pays a perdu un total estimé à 214 millions de dollars. Une partie des efforts pour contenir la propagation du Coronavirus implique la fermeture de cinémas, ce qui a conduit à des recettes au box-office totalisant 31,3 millions de dollars pour les mois de janvier et février. Le secrétaire général adjoint du gouvernement municipal de Pékin, Chen Bei, a dit ceci sur la situation:

“À en juger par la situation actuelle, l’industrie cinématographique n’est pas encore équipée pour reprendre ses activités, et nous n’avons pas approuvé les demandes de l’industrie de reprendre ses activités pour l’instant.”

Des films comme Dolittle, Jojo Rabbit, 1917, Little Women et Sonic the Hedgehog ont tous dû retarder leur sortie à cause de l’épidémie. Les choses continueront à devenir encore plus pénibles, car Mulan, No Time To Die, A Quiet Place: Part II et Black Widow devraient tous faire leurs débuts dans les mois à venir et leur nombre final pourrait être considérablement affecté par cette malheureuse série de événements.

Et ce ne sont pas seulement les sorties qui sont impactées, mais aussi les productions. Les équipes de tournage composées de 50 personnes ou moins sont autorisées à tourner à Pékin mais dans des conditions strictes. Ailleurs, Mission: Impossible 7 a récemment retardé le tournage en Italie à cause du Coronavirus et du Falcon et le soldat d’hiver aurait dû faire quelques réécritures à cause de l’épidémie.

Cette situation effrayante n’a pas encore été considérée comme une pandémie, mais cela pourrait encore se produire si aucune mesure énergique n’était prise pour contenir le virus. Espérons juste que cela Coronavirus la crise prend fin très peu de temps avant qu’elle ne fasse plus de dégâts qu’elle ne l’a déjà fait.