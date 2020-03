Le Brent Spiner de Picard dit qu’il ne jouera plus jamais de données

Star Trek: Picarda pu s’appuyer sur les adieux précédents que nous avons dit à l’équipe de la prochaine génération dans Star Trek: Nemesis, ramenant jusqu’à présent de nombreux visages familiers aux côtés du personnage principal de Sir Patrick Stewart – y compris Will Riker de Jonathan Frakes et Deanna de Marina Sirtis Troi.

Bien sûr, Brent Spiner est un autre qui est revenu en tant que Data. Et le retour de l’androïde dans la finale de cette semaine est peut-être le plus significatif car il lui a permis d’obtenir une fin beaucoup plus épanouissante que celle proposée par Nemesis, quand il s’est sacrifié pour sauver ses amis.

Récemment, Spiner a renversé les haricots lors de sa dernière apparition en tant que Data dans une interview avec TV Guide, expliquant que lui et Stewart ont adoré la scène qu’on leur a donnée à jouer et espère que celle-ci se déroulera beaucoup mieux que la mort de Data dans Nemesis, le réaction à laquelle Spiner a toujours été mystifié.

«… C’était une scène incroyablement magnifiquement écrite – [showrunner] Michael Chabon à son meilleur. Patrick et moi étions tous les deux du genre: «C’est fantastique», et nous avons tous les deux été très touchés. C’était juste merveilleusement écrit, et je pense que l’intention était d’atténuer le coup de Nemesis et de donner à Data une sortie plus douce que celle qu’il avait dans ce film … Quand il a explosé à Nemesis, je ne m’attendais pas à avoir le contrecoup [the show got] de tant de fans à ce sujet. J’ai pensé: “Eh bien, c’est une grande et grande fin émotionnelle, et il se sacrifie pour ses amis” et c’était juste. Mais cela ne semblait pas si bien avec trop de gens. “

Cliquer pour agrandir

Spiner a ensuite confirmé qu’il avait décidé de ne plus jouer Data, étant donné la façon dont cette saison de Picard a mis fin à son scénario.

«Je veux dire, il y avait juste un temps limité que je pouvais réellement jouer à Data, peu importe ce que quelqu’un disait… Je pense que nous l’avons fait dans des séquences si brèves que c’était bien de le faire, et je me sentais bien. Mais je n’aurais pas vraiment l’idée de recommencer parce que je ne pense pas que ce serait réaliste. Il m’a donc semblé juste de lui donner cette émission plus douce, et cela m’a paru juste dans le contexte de toute la saison de Picard et de ce que Picard lui-même avait vécu à cause de la perte de Data. Je pense que cela lui permet aussi de se sentir bien. Cela semblait donc être la bonne chose à faire. »

La scène en question s’est produite lorsque Picard lui-même est mort, mais son esprit a été transféré dans une nouvelle forme androïde. Au cours de ce processus, il s’est retrouvé dans une sorte de limbes numériques où il a rencontré Data, dont la conscience avait en fait survécu à sa mort physique, grâce au neurone qui avait été prélevé sur B-4. Il avait été suspendu dans ce domaine pendant des décennies, mais Picard est enfin en mesure de le laisser partir, Data étant conscient que la mortalité est ce qui rend un être humain.

Star Trek: Picard reviendra – et peut-être que Spiner le fera aussi, sous le nom d’Altan Soong – mais ne vous attendez pas à revoir Data dans la saison 2.