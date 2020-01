Le Brésil ordonne à Netflix de retirer son émission gay Jesus Christ

Le juge brésilien Benoît Abicair a ordonné à Netflix de retirer la première tentation du Christ de sa plateforme, la comédie spéciale qui décrivait le Nazaréen comme homosexuel, après qu’un groupe catholique de Rio de Janeiro ait déposé une plainte dans cette ville.

“Les conséquences de la diffusion et de la diffusion de la” production artistique “… sont plus susceptibles de causer des dommages plus graves et irréparables que leur suspension”, a écrit Abicair dans sa décision.

La décision d’Abicair est temporaire car la Cour supérieure du Brésil n’a pas encore rendu de décision définitive.

Depuis l’annonce de la première du spécial sur Netflix, des groupes conservateurs ont tenté de limiter son exposition, il y a même une demande de Change.org qui a déjà plus de 2 millions de signatures pour empêcher sa diffusion.

Jusqu’à présent, Netflix n’a pas commenté cela.

