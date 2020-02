Le brouillard de John Carpenter a amené les fantômes marins sur grand écran il y a 40 ans

Après le succès d’Halloween, John Carpenter revint à l’horreur avec une histoire de fantômes traditionnelle. Co-écrit avec le producteur Debra Hill, Le brouillard s’ouvre avec le vieux M. Machen (John Houseman) racontant à un groupe d’enfants autour d’un incendie l’histoire étrange du navire clipper Elizabeth Dane qui a coulé au large des côtes de leur ville il y a près d’un siècle. Il ne le sait pas encore, mais à l’approche de la célébration du centenaire d’Antonio Bay, les fantômes de son récit reviennent en effet pour se venger.

Comme le titre l’indique, The Fog pose la question: et si quelque chose se cachait dans la couverture de brouillard qui roulait en ville? Quelque chose de surnaturel et de vengeance.

Diffusé largement en salles le 8 février 1980, L’histoire effrayante de Carpenter des fantômes marins a 40 ans aujourd’hui.

Dans les jours précédant la célébration du centenaire de la ville, des choses étranges se produisent la nuit qui coïncident avec l’apparition d’un épais banc de brouillard. Nick Castle (Tom Atkins) a fait exploser les vitres de son camion peu de temps après avoir récupéré l’autostoppeuse Elizabeth (Jamie Lee Curtis). Le fils de la radio locale DJ Stevie Wayne (Adrienne Barbeau, faisant ses débuts au cinéma) trouve un morceau de bois flotté marqué «Dane» tout en explorant le rivage. Le curé de la ville, le père Malone (Hal Holbrook) découvre un vieux journal caché dans les murs de l’église après une anomalie sismique, et ses pages contiennent la terrible vérité sur les origines de la ville. Les pêcheurs du Sea Grass sont victimes des fantômes de façon sinistre.

Les fondateurs de la ville ont intentionnellement attiré l’Elizabeth Dane à sa perte. Son propriétaire, Blake, était un riche lépreux cherchant à établir une colonie un peu trop proche de la ville qui allait devenir Antonio Bay. Les fondateurs ont éteint le navire et son équipage et volé l’or pour établir leur ville et son église. Un siècle plus tard, Blake et son équipage flottent dans le brouillard pour réclamer six vies par vengeance pour les vies qu’ils ont perdues.

Avec le recul, il n’est pas surprenant que Stevie Wayne soit devenu le personnage préféré des fans. Mis à part la voix apaisante de Wayne et sa représentation animée de Barbeau, Wayne est le plus connecté à l’horreur. Sa station de radio est nichée dans le phare, ce qui lui donne un point de vue unique sur le brouillard. Son rôle de DJ signifie qu’elle est aussi la plus connectée aux citadins. De plus, elle a les enjeux personnels les plus élevés de la distribution en tant que mère célibataire essayant d’avertir la ville et de garder son fils à distance.

Le père Malone se retire dans la terreur pendant la majeure partie du film après avoir lu le journal intime, et la figure de la ville Kathy Williams (Janet Leigh) et son assistante Sandy (Nancy Loomis) ont une motivation si fondamentale qu’elles existent pour permettre à Malone de raconter une exposition. Nick et sa nouvelle amoureuse offrent plus d’opportunités de faire peur alors que Nick cherche des réponses sur l’équipage manquant du Sea Grass. C’est cette vue limitée d’Antonio Bay qui fait que The Fog ressemble à l’histoire fantôme intime qu’elle est.

Il y a généralement une réaction négative à l’idée d’un film en cours de report, et The Fog est un excellent exemple de pourquoi les reprises ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. La coupe initiale de Carpenter ne montrait pas les fantômes, du moins pas lors de leur attaque contre le Sea Grass, et les morts n’étaient pas très violentes. Le point culminant ne semblait pas aussi excitant non plus, donc tout cela a été accentué dans les morts de la nouvelle séance photo, tout comme l’épreuve de force suspensive de Wayne avec les fantômes, et voir plus de ces fantômes étoffer le film.

Le fantôme de Blake a été joué par l’artiste d’effets spéciaux de maquillage du film Rob Bottin, qui travaillerait peu de temps après avec Carpenter sur The Thing. Son équipe fantomatique était composée du concepteur de la production et du monteur du film Tommy Lee Wallace et diverses poignées.

Tandis que Dean CundeyLa cinématographie, la direction de Carpenter et les paysages pittoresques rendent le brouillard plus luxueux que son maigre budget, ce qui rend le film si mémorable n’est pas le visuel, mais le son. Le brouillard est une histoire de fantômes auditive véhiculée par la partition de Carpenter, le son apaisant de la voix de Wayne à la radio et la conception sonore. Le plus important de tous, cependant, est le thème et la tradition récurrents de raconter des histoires de fantômes. Du récit d’ouverture par le feu, le récit du père Malone d’un horrible secret de la ville, Nick Castle racontant à Elizabeth une histoire de fantôme que son père a déjà partagée avec lui, et même au monologue de clôture de Wayne, le partage d’histoires est vital dans The Fog. Les histoires ont du pouvoir, mais elles doivent être transmises pour que leurs leçons conservent de la valeur.

C’est l’accent mis sur la narration orale et le recours au son pour véhiculer l’horreur qui rend le brouillard si différent. Carpenter a échangé un suspense simplifié de slasher pour l’atmosphère et la terreur sonore. Inspiré par les histoires de fantômes avec lesquelles il a grandi pendant son enfance, The Fog a apporté une horreur paranormale à l’ancienne qui perdure encore quatre décennies plus tard.