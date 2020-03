Le BTS de The Rise Of Skywalker révèle un look inutilisé pour Rey

Une nouvelle image a émergé des fonctionnalités de Star Wars: The Rise of Skywalker en coulisses, révélant un look inutilisé pour Rey de Daisy Ridley.

Star Wars: The Rise of Skywalker allait initialement être disponible sous forme numérique plus tard cette semaine, mais Disney a décidé de le publier plus tôt en raison de l’épidémie de coronavirus. Non seulement les fans peuvent désormais profiter de Star Wars: The Rise of Skywalker en auto-quarantaine, mais ils ont également accès à toutes les fonctionnalités spéciales disponibles avec la sortie à domicile du film.

Dans The Rise of Skywalker, Rey arborait des robes Jedi entièrement blanches avec une capuche. Un fan a remarqué que dans l’une des fonctionnalités en coulisses, Rey de Daisy Ridley peut être vu portant cette même tenue, mais avec l’ajout d’un gilet. Vous pouvez voir le look Rey inutilisé avec la permission de Reddit ci-dessous.

Image de Daisy portant un gilet de concept art / etc en tant que Rey dans TROS de StarWarsLeaks

Souhaitez-vous qu’ils incluent le gilet? Quelle est votre tenue Rey préférée de la trilogie suite? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du film final de la saga Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher est apparue en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant sur Digital HD et sortira sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 31 mars.

