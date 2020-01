Le budget de Christopher Nolan pour plus de 200 millions de dollars – / Film

Selon plusieurs rapports, Warner Bros.pelle 205 millions de palourdes pour Christopher Nolan«S Principe – et cela n’inclut pas tout l’argent publicitaire que le studio dépensera pour obtenir des fesses dans les sièges pour la sortie du film. Mais 200 millions de dollars ne sont plus ce qu’ils étaient; même si cela peut sembler un budget élevé, il ne suffit plus de mettre le film dans la société raréfiée des films les plus chers jamais réalisés.

Variety et Collider rapportent tous deux que le budget de Tenet se situe à 205 millions de dollars, ce qui représente un gros morceau de changement, mais ne fait même pas le film le plus cher de Nolan jusqu’à présent. (The Dark Knight Rises aurait coûté 230 millions de dollars après crédits d’impôt.) Pourtant, 205 millions de dollars est un montant impressionnant pour un film qui n’est pas basé sur une propriété intellectuelle préexistante – au cours des dernières années, essentiellement des films de super-héros , Les films Star Wars et les films d’action en direct de Disney (y compris Le Roi Lion, qui n’est pas vraiment de l’action en direct) ont pu obtenir autant pour un budget.

Les mystères de la comptabilité créative d’Hollywood rendent pratiquement impossible de dire avec une certitude absolue combien coûte vraiment un film à réaliser, mais pouvez-vous deviner ce qui arrive en tête de la liste de Wikipédia des films les plus chers de tous les temps? J’ai supposé que ce pourrait être Avengers: Infinity War ou Avengers: Fin de partie, mais la bonne réponse est tellement plus drôle que l’une ou l’autre de ces choses. Étonnamment, il s’agit de Pirates des Caraïbes de 2011: On Stranger Tides, un film qui a coûté 379 millions de dollars après impôts. La partie hilarante est qu’en termes de pertinence pour la culture pop, ce film pourrait tout aussi bien ne pas exister. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu quelqu’un parler du quatrième film Pirates?

Comme c’est souvent le cas dans les premiers stades de nombreux films de Christopher Nolan, l’intrigue de Tenet est toujours sous clé – même avec une bande-annonce officielle du studio. Est-ce un film de voyage dans le temps? Nous ne savons pas! Mais Nolan a toujours été intéressé à jouer avec la représentation du temps dans ses films, il ne serait donc pas surprenant à distance qu’il se penche encore plus dans cet angle dans celui-ci. Les stars du thriller d’espionnage international John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Himesh Patel, Dimple Kapadia, Kenneth Branagh, Martin Donovan, et Michael Caine.

Tenet sort en salles 17 juillet 2020.

