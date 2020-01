Le cadeau le plus cher que Hailey Baldwin ait jamais offert à Justin Bieber a coûté 90 000 $

Hailey Baldwin et Justin Bieber se sont mariés le 13 septembre 2018. Depuis leur mariage, ils sont à peu près connus comme le couple le plus mignon de tous les temps. Ils partagent constamment de jolies photos les uns des autres sur les médias sociaux et sont devenus la véritable définition des «objectifs relationnels».

Comme la plupart des couples, Bieber et Baldwin adorent se doucher des cadeaux romantiques et sincères pour se montrer à quel point ils se soucient. Contrairement à la plupart des couples, cependant, les cadeaux qu’ils se donnent sont assez chers et peuvent même coûter plus cher que la maison d’une personne moyenne.

Récemment, Baldwin a acheté à son homme un cadeau qui a coûté environ 90 000 $. Voici un aperçu de ce que Baldwin a acheté à son mari ainsi que de quelques autres cadeaux coûteux que le couple s’est acheté au fil des ans.

Depuis combien de temps sont-ils ensemble?

Hailey Baldwin a rencontré Justin Bieber pour la première fois en 2009 alors qu’elle n’avait que 12 ans. Leur première rencontre a eu lieu lorsque Hailey et son père, Steven Baldwin, ont assisté à l’un des concerts de Bieber. Après la fin du concert, Hailey et son père sont allés dans les coulisses pour une rencontre rapide et saluer avec l’adolescent. Leur rencontre n’a pas duré longtemps, et ils se sont simplement salués rapidement avant de se séparer. Le moment semblait insignifiant à l’époque, mais cela marquait la première de nombreuses fois que ces deux-là auraient des rencontres rapides pour les prochaines années. Et ces rencontres rapides finiraient par se transformer en amitié.

À partir de 2014, Bieber et Hailey ont été repérés ensemble plus régulièrement. Le couple avait assuré à ses fans qu’ils n’étaient que des amis. En 2016, après avoir été de bons amis pendant environ deux ans, le couple a annoncé qu’ils sortaient officiellement.

Après avoir fréquenté pendant quelques mois, Bieber et Hailey se sont séparés et ont passé l’année suivante à sortir avec d’autres personnes. Cependant, après avoir été séparés pendant un certain temps, ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas vivre les uns avec les autres. En 2018, le couple s’est réuni et peu de temps après, a annoncé ses fiançailles. Ils ont essayé de garder secrète la date de leur mariage, mais il n’a pas fallu longtemps aux médias pour découvrir qu’ils avaient fait le noeud dans un palais de justice local le 13 septembre 2008.

Le cadeau cher de Hailey Baldwin à Justin Bieber

Baldwin et Bieber sont mariés depuis un peu plus d’un an maintenant, et les deux semblent plus amoureux que jamais. Afin de montrer à son homme à quel point il signifie pour elle, Baldwin a récemment surpris son mari avec un cadeau très flashy, mais réfléchi. Selon WonderWall, en novembre dernier, Baldwin a donné à son mari un très gros collier de diamants.

Le collier extravagant serait en or blanc et recouvert de plusieurs diamants super blancs VVS. WonderWall a déclaré que Baldwin a acheté la chaîne glacée à un joaillier bien connu à Los Angeles pour environ 90 000 $.

Justin Bieber a-t-il offert à sa femme des cadeaux coûteux par le passé?

La superbe chaîne que Baldwin a donnée à son mari semble être un cadeau très extravagant. Mais ce n’est pas la première fois que le couple se dépense plusieurs milliers de dollars.

On ne sait pas pourquoi Baldwin a décidé de donner à Bieber un collier de 90 000 $ quand elle l’a fait. Mais de nombreux fans pensent que c’était sa façon de rembourser la chanteuse Love Yourself pour le cadeau génial qu’il lui avait donné cinq jours auparavant. Plus tôt dans la semaine, Bieber avait offert à Baldwin une montre diamant extravagante pour célébrer le 23e anniversaire de Baldwin. Bieber a fait fabriquer la montre sur mesure pour Baldwin. Presque chaque pouce de la montre est entièrement recouvert de diamants brillants et coûterait environ 155 000 $.

Bieber fête son anniversaire en mars. Nous ne savons pas encore si Baldwin a choisi son cadeau, mais étant donné la façon dont ce couple semble aimer les bijoux coûteux, il y a de fortes chances que quoi qu’il en soit, il sera recouvert de diamants et coûtera beaucoup d’argent.